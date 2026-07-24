Sperlea l-a dat în judecată pe Simion pentru un clip realizat cu câteva zile înaintea alegerilor locale din 2024 în care liderul AUR își sfătuia urmăritorii să nu o voteze pe Sperlea, susținând că, împreună cu liderul PSD Alfred Simonis, are interese imobiliare în Dumbrăvița.

Instanța a admis în parte cererea Alinei Sperlea și l-a obligat pe Simion să îi achite fostei candidate PSD daune morale de 3.000 de lei. Hotărârea nu este definitivă. Într-un proces separat, care este pe rol, Sperlea l-a dat în judecată pe Dominic Fritz, tot pentru un clip de campanie.

„Am un mesaj pentru toți locuitorii comunei Dumbrăvița”

Cu doar câteva zile înainte de alegerile locale din Dumbrăvița (lângă Timișoara), una dintre cele mai bogate comune din România, liderul AUR, George Simion, a realizat un clip de campanie, marcat ca atare, în care le cerea urmăritorilor săi să nu o voteze pe candidata PSD de la Dumbrăvița.

„Am un mesaj pentru toți locuitorii comunei Dumbrăvița din Timiș, de lângă Timișoara. Am fost de multe ori acolo, am prieteni acolo. Vă rog daţi mesajul ăsta în toate grupurile voastre. E o doamnă, cum o cheamă? Sperlea Alina, o coruptă din asta de la ciuma roșie. Concubina sau nu ştiu ce o fi ea cu valutistul Simonis.

Pe scurt, ciuma roșie, ei între ei acolo, au interese majore, cu terenurile din Dumbrăvița, vor să amaneteze terenurile localităţii, există mize de zeci de milioane de euro. Orice faceţi. Nu vă zic să votaţi AUR, votaţi pe cine vreţi voi, dar nu PSD-ul, sau comasaţi dacă sunt acolo. Deci, votaţi absolut ce vreţi voi pe Dumbrăvița, dar nu Fregi (n.r. – Freddy) geamantan valutistu și nu Sperelea asta”, a fost mesajul lui Simion „pentru toți locuitorii comunei Dumbrăvița”.

„Acest video a influențat alegătorii”

Alegerile pentru funcția de primar în Dumbrăvița au fost câștigate de USR-istul Horia Bugarin, candidata PSD la funcția de primar reușind să prindă doar un loc de consilier local.

La câteva luni de la alegerile locale, Sperlea a deschis însă un proces în care l-a dat în judecată pe George Simion, cerându-i daune morale de 250.000 de lei și înlăturarea clipului din mediul online.

Consiliera PSD a arătat în procesul deschis la Tribunalul Timiș că „acest video (n.r. – distribuit de un coleg de partid al lui Simion) a influenţat alegătorii şi, astfel, i s-a produs un grav prejudiciu de imagine care a şi avut consecinţe măsurabile în rezultatele la alegerile locale (nu a fost aleasă în funcţia de primar al comunei Dumbrăvița)”.

Social-democrata susține că pierderea alegerilor „s-a întâmplat ca urmare a denigrării sale şi a prezentării unor fapte nereale şi neadevărate, precum şi ca urmare a distribuirii acestor afirmaţii nesusţinute şi nedovedite”.

„Tristă şi abătută din pricina acestui material defăimător”

În procesul de la Tribunalul Timiș, Alina Sperlea a arătat că în primul mandat de consilier local „s-a implicat activ în comunitatea locală, prin organizarea de diverse activităţi, din fonduri proprii, pentru copiii comunei, precum şi pentru seniori, cărora le-a pus la dispoziţie spaţiul unei căsuţe aflate în proprietatea societăţii Redgun, deţinută de mama sa”.

Alina Sperlea, alături de Sorin Grindeanu. Foto: Facebook-Alina Sperlea

PSD-ista a mai scos în evidență că are doi băieţi, unul major şi altul minor şi o mamă în viaţă, iar „familia sa a fost urmărită şi denigrată şi a suferit ori de câte ori a văzut-o tristă şi abătută din pricina acestui material defăimător”.

„Judecăți de valoare și presupuse supoziții”

Reclamanta a mai scos în evidență că în clipul realizat de Simion „se pune foarte mare accent pe manipularea percepţiei publice şi asimilarea sa cu infracţionalitatea, sintagmele «coruptă», «concubină», «interese majore», «mize de zeci de milioane de euro» fiind folosite cu intenţia clară de denigrare şi manipulare a percepţiei alegătorilor, aceştia fiind în mod clar induşi în eroare prin prezentarea unor fapte neadevărate”.

Sperlea a mai reclamat în proces că „articolul emite judecăţi de valoare şi presupuse supoziţii despre existenţa unor posibile fapte mafiote, contrare legii şi ordinii publice, pentru a crea opiniei publice o impresie greşită despre un posibil complot sau un aranjament nelegal, având drept scop denigrarea sa şi îndepărtarea alegătorilor de la a o alege în funcţia de primar al comunei Dumbrăvița”.

În procesul deschis împotriva lui George Simion, Sperlea a spus că presupusa relație de concubinaj cu Simonis (actual președinte al Consiliului Județean Timiș) „nu numai că nu este probată, dar nici nu are cum să fie probată câtă vreme nu corespunde adevărului, aceasta fiind o afirmaţie falsă”.

„Această afirmaţie duce la asocierea cu persoane imorale, oameni cu caracter josnic, care întreprind acte contrare bunelor moravuri. Acest material a fost făcut cu scopul clar de a crea o imagine denigratoare”, a mai reclamat Sperlea, în proces.

Apărarea lui George Simion: „Stil publicistic și pamfletar evident”

Liderul AUR s-a apărat în proces invocând faptul că nu are calitate procesuală și „nu poate fi ţinut de faptele altor persoane, despre care reclamanta susţine că ar fi distribuit materialul video în care sunt redate afirmaţiile criticate sau ar fi făcut referiri la acestea”.

Simion a arătat că „simplul fapt că apare în înregistrare şi face anumite afirmaţii nu conduce la concluzia că este în măsură să înlăture eventualele materiale din mediul online sau că poate fi răspunzător pentru răspândirea ori menţionarea acestuia”.

Liderul AUR a mai arătat, în apărarea sa, că „și-a exercitat dreptul la liberă exprimare în limitele legale, fiind deopotrivă vorba despre judecăţi de valoare care au la bază informaţii din spaţiul public ce vizează aspecte ale conduitei reclamantei, chestiuni prezentate pe larg în presa naţională, şi despre afirmaţii al căror stil publicistic şi pamfletar este evident”.

„Se poate observa cu uşurinţă că eventualul prejudiciu pe care l-ar fi putut suferi reclamanta derivă exclusiv din conduita sa proprie, care a stat la baza scandalurilor în care a fost implicată”, a mai arătat liderul AUR în procesul de la Tribunalul Timiș.

„Pârâtul a acţionat cu intenţia de a afecta în mod gratuit reputaţia reclamantei”

În urma procesului, Tribunalul Timiș a decis că George Simion nu are calitate procesuală în privința cererii de eliminare a clipului, nefiind făcută dovada că imaginile au fost postate pe contul său sau pe un cont la care el să aibă acces. Tribunalul Timiș a decis însă că prin afirmațiile făcute, liderul AUR a comis o „faptă ilicită” și l-a obligat să îi achite PSD-istei Alina Sperlea daune morale de 3.000 de lei, sentința nefiind definitivă.

Judecătorul și-a motivat decizia, arătând că sintagmele folosite de Simion („Sperlea, o coruptă din asta de la ciuma roșie”, „concubina sau nu ştiu ce o fi ea, cu valutistul Simonis”, „ei între ei acolo, au interese majore, cu terenurile din Dumbrăvița”, „vor să amaneteze terenurile localităţii”) „reflectă atât judecăți de valoare (prima sintagmă), cât și acuzații factuale (ultimele două sintagme).

„În privința judecăților de valoare, referitor la baza factuală care a stat la originea afirmaţiilor pârâtului privitoare la reclamantă, se constată că nu s-a probat, în niciun fel, care au fost articolele de presă ce conțin aceste informații”, se arată în motivarea hotărârii Tribunalului Timiș.

Referitor la acuzațiile factuale, instanța a considerat că „nu s-a făcut nici o dovadă în sensul veridicităţii informaţiilor furnizate de către pârât”. Tribunalul a mai reținut că „pârâtul avea posibilitatea sesizării organelor penale competente dacă avea indicii legate de săvârşirea unei infracţiuni de către reclamantă, însă nu a recurs la această modalitate prevăzută de lege”.

„Astfel, se poate conchide că, în privinţa aspectelor analizate, pârâtul a acţionat cu intenţia de a afecta în mod gratuit reputaţia reclamantei, alegațiile sale având caracter denigrator, insinuând o anumită conduită imorală a reclamantei. Instanța nu poate reține că afirmațiile pârâtului sunt simple formule plastice, judecăți de valoare la adresa reclamantei, în contextul în care acestea au un efect umilitor la adresa acesteia”, se mai arată în motivarea hotărârii nedefinitive prin care Simion a fost obligat să achite daune morale de 3.000 de lei.

Cu privire la afirmația potrivit căreia Sperlea este „concubina sau nu știu ce o fi ea” a lui Simonis, instanța a arătat că „pârâtul insinuează o conduită imorală a reclamantei în legătură cu fapte care nu sunt de interes public”.

„Instanța nu poate reține ca fiind veridice susținerile reclamantei”

După ce a stabilit că George Simion a încălcat limitele libertății de exprimare, Tribunalul Timiș a stabilit și valoarea daunelor morale acordate lui Sperlea, arătând că „prejudiciul suferit de reclamantă constă în atingerea adusă onoarei, demnității și reputației sale, ca urmare a expunerii publice într-o lumină nefavorabilă și umilitoare”.

„În schimb, instanța nu poate reține ca fiind veridice susținerile reclamantei în sensul că simplele afirmații ale pârâtului ar fi condus la pierderea candidaturii la Primăria Dumbrăvița, nefiind dovedită în cauză o astfel de legătură de cauzalitate dintre fapta ilicită a pârâtului și rezultatul alegerilor locale”, a concluzionat Tribunalul Timiș.

Judecătorul a considerat că suma de 250.000 de lei cerută de Sperlea este „excesivă prin raportare la consecințele previzibile ale acțiunii pârâtului, precum și la prejudiciul efectiv pe care reclamanta susține că l-a avut”.

„Prin urmare, ținând cont de prejudiciul moral provocat reclamantei, de contextul în care au fost efectuate afirmațiile, de conţinutul alegaţiilor pârâtului, de notorietatea părţilor litigante, de expunerea, publică, mediatică a acestora, instanța apreciază că suma de 3.000 lei este adecvată, fără a constitui însă o îmbogățire fără justă cauză pentru aceasta, ținându-se seama că reclamanta a beneficiat și de celelalte măsuri de reparare a prejudiciului nepatrimonial ce i-a fost cauzat”, se mai arată în hotărârea pronunțată de Tribunalul Timiș în litigiul Sperlea – Simion.

Hotărârea Tribunalului Timiș, pronunțată în 13 iulie 2026, nu este definitivă. Alina Sperlea a declarat că va ataca hotărârea cu apel.

„Postarea a fost făcută de pe contul domnului Titi Stoica, cred că este unul dintre deputații partidului AUR. Instanța a considerat că postarea nu a fost făcută de către domnul Simion pe pagina dânsului. Acesta este motivul pentru care s-a admis în parte. Eu voi face apel pentru că autorul este exact domnul George Simion. În momentul în care el a făcut acea înregistrare care a fost publicată pe toate rețelele era în mașină cu Titi Stoica”, a declarat fosta candidată PSD pentru Libertatea.

În privința valorii daunelor acordate, Sperlea nu a vrut să comenteze, spunând că „nu au nicio relevanță sumele”. „Este strict imaginea mea în joc”, a mai spus consiliera PSD.

Vizat și el de afirmațiile lui Simion din clipul pentru care Alina Sperlea cere daune morale, președintele PSD Timiș și al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat că nu a făcut niciun demers împotriva liderului AUR.

„Dacă l-aș da în judecată pe fiecare care spune ceva rău de mine, aș avea mii de procese”, a declarat Simonis pentru Libertatea.

Sperlea l-a dat în judecată și pe Fritz pentru un clip electoral

În ziua în care i-a deschis proces pentru daune morale lui George Simion, candidata PSD de la Dumbrăvița l-a dat în judecată și pe liderul USR Dominic Fritz. Primarul Timișoarei a fost dat în judecată pentru un clip de campanie filmat în fața Primăriei Dumbrăvița în care spune că pe listele PSD pentru Consiliul Local „sunt doi condamnați penal, condamnați pentru trafic de ființe umane”.

„Este o încrengătură mafiotă. Sunt niște clanuri politice, imobiliare care vor să ajungă la putere în Dumbrăvița și voi sunteți singurii care pot opri acest jaf viitor”, a spus Dominic Fritz în clipul de campanie, marcat ca atare.

Dominic Fritz făcea referire în postare la Marius Daniel Preda şi Adina Hermine Roşca, despre care USR a semnalat în campania din 2024 că „au fost condamnaţi la doi ani de închisoare pentru trafic de migranţi în iunie 2021 şi, respectiv, februarie 2024 și niciunul dintre cei doi nu este reabilitat conform legii”.

„Eu nu am nicio legătură, nu pot să fiu răspunzătoare pentru faptele altor persoane care nici măcar nu fac parte din familia mea. Eu nici nu am știut (n.r. – de condamnare), mie nu mi s-a adus la cunoștință acest fapt. Domnul Preda nu mi-a spus, că dacă îmi spunea, logic că nu i-aș fi dat posibilitatea de a candida pe lista consilierilor PSD. Nu poți să mă învinovățești pe mine cum că aș fi traficantă de persoane vii. Mi-a adus un prejudiciu de imagine. Ăsta este motivul pentru care l-am acționat în instanță pe domnul Fritz”, a justificat Sperlea deschiderea procesului civil împotriva liderului USR.

Procesul în care social-democrata l-a dat în judecată pe Fritz este pe rolul TribunaluluI Timiș, nefiind pronunțată o hotărâre în acest caz.

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