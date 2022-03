Au existat mai multe speculații pe internet despre momente de la „Survivor România” 2022, însă luptătorul a răspuns acum celor mai mari curiozități venite din partea telespectatorilor. În urmă cu câteva săptămâni s-a zvonit că între Laura Giurcanu și TJ Miles ar fi avut loc un moment intim, în apă, iar acum Cătălin Zmărăndescu dă cărțile pe față.

„Avem prima întrebare din partea publicului. A făcut cineva dragoste la «Survivor»? Și dacă da, cine? Ai zis că spui tot”, l-a întrebat Cătălin Măruță pe fostul concurent de la „Survivor România” 2022.

„Marian Drăgulescu și Elena Chiriac au fost acuzați de chestia asta”

„La un moment dat a fost o discuție în camp. Marian Drăgulescu și Elena Chiriac au fost acuzați de chestia asta. La un moment dat s-a auzit chestia asta și au fost chemați de către producție, dar nu aveau cum să facă lucrul ăsta, pentru că erau în cort cu mine. Eu nu sunt nici surd, nici chior. Până am plecat eu, nu. Nu am văzut! (…) Discuția a pornit și de la Andreea Tonciu, care a spus într-o seară că Laura Giurcanu și TJ Miles își petrec prea mult timp în apă. Văzând și eu imaginile de la petrecere, cred că TJ a fost un pic gelos, pentru că Laura s-a cuplat la dans cu nu știu cine. Nu am cum să dau vina pe cineva. Am fost întrebat de producție și am zis că nu, că dorm lângă mine. E adevărat că Marian are un somn ciudat, geme în somn, de unde să știu ce face în somn. L-o fi auzit producția. Ce să fac, să dorm între ei? De restul, nu știu sigur, dar nu cred”, a declarat Cătălin Zmărăndescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

O altă întrebare a fost dacă i-a făcut cineva avansuri din echipa sa. Luptătorul a spus că nu s-a întâmplat așa ceva, însă la un moment dat l-a luat Laura Giurcanu în brațe. De asemenea, Cătălin Zmărăndescu a povestit că a primit mai multe complimente din partea lui Emil Rengle, însă nu și-a dat seama dacă au fost în glumă sau nu.

„Avansuri, nu, dar o dată, m-am trezit că m-a luat cineva în brațe, eu dormeam, era Laura. Singurele avansuri, ca să zic așa, au venit din partea lui Emil. Mi-a zis că arăt bine că am slăbit. Am tăcut și o zi nu l-am băgat în seamă. Mi-a zis că arăt cool. Dacă astea sunt avansuri le iau și eu ca atare. Emil e un tip despre care nu știi dacă glumește sau e serios. Eu a tratat-o ca pe o glumă”, a mai povestit Zmărăndescu.

Cătălin Zmărăndescu: „Am dormit în brațe cu Natalia”

De față cu soția sa, care l-a însoțit în emisiunea „La Măruță”, Cătălin Zmărăndescu a recunoscut că a dormit cu Natalia Duminică. Cei doi au dormit îmbrățișați, pentru că ploua, era frig și stăteau înghesuiți.

„Am dormit în brațe cu Natalia. A dormit fata cu capul pe mine, eu cu mâinile pe ea. Asta e, așa a fost în seara aia. Acum am înțeles de ce toată noaptea au stat camerele pe noi”, a declarat luptătorul la PRO TV.

