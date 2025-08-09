Alexandru Ciucu a reacționat neașteptat și i-a răspuns cu eleganță lui Cătălin Botezatu. „Am auzit de declarațiile lui. Înțeleg din presă că s-a văzut de curând cu Alina la un eveniment. Consider că a fost diplomat și curtenitor, cum îl știu. Apreciez că m-a numit un bun prieten și îl asigur de aceeași prietenie din partea mea”, a declarat Alexandru Ciucu pentru Spynews.ro.

Alexandru Ciucu a menționat că se află la Saint-Tropez pentru o ședință foto dedicată lansării primei sale colecții de rochii, sugerând, în glumă, că poate Botezatu se simte ușor amenințat de concurență.

„Nu cred că ar trebui să îi pară rău că ne-a făcut cunoștință, pentru că relația noastră a durat totuși 14 ani și avem doi copii minunați.

Schimbând puțin retorica, momentan sunt la Saint-Tropez, la o ședință foto pentru lansarea primei mele colecții de rochii. Mă gândesc că poate îi este și puțin teamă de concurență. Glumesc”, a mai spus designerul.

„Este o colecție de rochii lejere, dar elegante, rochii de vară, de vacanță la Saint-Tropez sau de party în Cap-Ferrat. Sunt rochii sexy din mătase, imprimeuri chic de inspirație anii ‘60. Este o colecție foarte limitată ca număr de piese pentru că am observat că femeilor le place să aibă piese vestimentare în ediție limitată sau chiar unicat, dacă este posibil.”, a mai povestit Alexandru Ciucu, pentru sursa citată.

