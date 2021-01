„Nu se poate spune că ne-am împăcat. Eu l-am iertat pe Ilie. Locuim separat, însă nu aș putea să îl las când el are nevoie de ajutorul meu. E o chestie de empatie. Da, ne-am văzut, am luat masa împreună, apoi am plecat. Sunt la Prislop, am venit aici să mai am grijă și de sufletul meu”, a declarat Ioana Năstase, pentru Click.

Ploaie de palme și amenințări cu divorțul

În urmă cu mai multe zile, Ioana Năstase spunea altceva însă. Și sugera că ar putea chiar divorța.

„O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Tind spre divorţ. Voi vedea în perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, afirma aceasta.

