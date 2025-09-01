Au fost zile și nopți de foc! Flacăra a aprins Insula Iubirii de mai multe ori, iar surprizele au fost la tot pasul! Cuplurile și-au scris povestea în moduri diferite: în timp ce unele au părăsit deja show-ul și au ales să se logodească înainte de plecarea spre casă, altele încă analizeză dacă vor reveni în țară cu partenerul, singuri sau cu una dintre ispite.

Fiecare moment în care prezentatorul Radu Vâlcan a intrat în vile a provocat șocuri și a adus lacrimi și gânduri apăsătoare. Ce urmează va fi exploziv, începe săptămâna finală din sezonul 9, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Moment critic pentru Marian Grozavu

Miercurea trecută, acțiunea s-a încheiat cu un moment critic. După ce a văzut imagini în care Bianca Dan, iubita lui, s-a apropiat tot mai mult de ispita Mattia și a început să-și facă cu acesta planuri de viitor, Marian Grozavu a decis să fugă spre vila fetelor!

„A luat-o pur și simplu razna”, spunea Diandra. Văzându-l decis să fugă, Teodora a alertat rapid pe toată lumea: „Marian vrea să se ducă la cealaltă vilă”. Însă, cea care va sublinia cu adevărat adevărul va fi Cristina: „Ceva i-a declanșat reacția asta și nu e ceea ce el a spus”. Cât de departe va ajunge el și cum se va încheia acest moment, descoperim de la 20:30.

Ce se întâmplă diseară

Tot atunci, atât fetele, cât și băieții se vor vedea nevoiți să ia decizii esențiale – cu cine vor merge la dream date! „Așa cum știți, acest ultim date va dura 24 de ore. Este un moment important, aceste ore pot fi decisive, vă pot da ultimele răspunsuri înainte de Ceremonia finală a focului. Este important să faceți aceasă alegere cu onesitate. Fiți reali, autentici”, le va spune Radu Vâlcan.

De asemenea, el le va aminti un alt aspect de care trebuie să țină cont: „Nu puteți refuza să mergeți la acest ultim date, dar ispitele pot refuza”. Care sunt concurenții care vor merge la dream date, dar mai ales cine îi va însoți, cine va fi refuzat și va rămâne în vilă, dar și ce reacții vor apărea la aceste selecții, aflăm în câteva ore.

Seara nu ar fi completă fără noi confruntări! Unii dintre concurenți vor fi, încă o dată, față în față cu ispitele care au schimbat totul în parcursul relației lor. Se vor spune adevăruri dure, vor ieși la iveală lucruri neștiute și vor fi impactate decizii vitale.

Testul ajunge la final! Nu mai e loc de ascunzișuri, secrete sau bilețele furate. De acum, totul se discută. Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este săptămâna finală din cel mai fierbinte show al verii, Insula Iubirii!

