Răzvan Simion, cunoscutul prezentator TV de la Antena 1, a anunțat că se va căsători cu iubita sa, Daliana Răducan. Această veste a adus bucurie fanilor, care acum sunt curioși să afle detalii despre viața personală a prezentatorului.

După o relație de aproape 3 ani, Răzvan Simion și Daliana Răducan au decis să facă pasul cel mare și să oficializeze povestea lor de dragoste prin căsătorie. Cei doi îndrăgostiți așteaptă cu mari emoții evenimentul, care va avea loc anul viitor. Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți până acum în ceea ce privește detaliile despre nunta lor, preferând să păstreze aceste informații în intimitatea lor.

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că au început deja pregătirile pentru nuntă. Răzvan Simion a promis că va da mai multe detalii despre acest eveniment din viața lui la momentul potrivit.

„Nu cred că mai suntem la vârsta aceea, Romeo și Julieta, să nu știe familia ce și cum, a fost o cerere de căsătorie făcută într-un mod profesionist și ca la carte, cu un shooting înainte, cu oameni care au girat cu prietenia lor și cu businessurile pe care le conduc și urmează într-un mod firesc și o nuntă pe care deja o organizăm și despre care o să vă spunem la momentul potrivit, cu siguranță la anul, nu anul acesta, anul acesta avem multe lucruri în plan, multe și diverse”, a spus Răzvan Simion despre nuntă, pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „La vârsta mea, statornicia e o chestiune care ar trebui să te definească.

La anu se întâmplă, te anunțăm, îți dai seama. Nu putem să vă destăinuim aceste aspecte (n.r. – despre locație), dar se lucrează intens la o nuntă. Depinde cum o să ne iasă calculele. Oamenii nu mai organizează nunți, oamenii fac calcule, e ca un business ăsta”.

„Trebuie să am și eu un cuvânt de spus în meseria ei”

Colegul lui Dani Oțil susține că în relația cu Daliana Răducan rar apar neînțelegeri, dar trec repede peste acestea. Răzvan Simion are numai cuvinte de laudă la adresa viitoarei sale soții și spune că discuțiile între ei apar din cauza meseriilor.

„La noi e o armonie totală, știu că parte utopic și idilic, dar nu avem motive momentan să nu ne înțelegem. Ne mai contrazicem pe teme de arhitectură de interior, aia da, îmi place să-mi dau cu părerea, iar Daliana mă asigură că n-am toate datele problemei, că dacă vezi un plan de electrice făcut de iubita mea atunci nu o să înțelegi absolut nimic, iar eu cu toate astea îmi dau cu părerea, iar atunci acolo poate să fie o dispută, dar o să le rezolvăm, trebuie să am și eu un cuvânt de spus în meseria ei, așa cum și ea are un cuvânt de spus în meseria mea“.

Răzvan Simion a fost căsătorit până în 2015 cu Diana Simion, cu care are o fată și un băiat. Ulterior a avut o relație cu Lidia Buble, de care s-a despărțit în vara lui 2020, după 5 ani.

Inel cu diamante pentru Daliana Răducan

La începutul acestui an, Răzvan Simion i-a dăruit iubitei sale un prețios inel de logodnă cu diamante. Daliana Răduca a spus „DA” fără să stea prea mult pe gânduri. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a cunoscut-o pe Daliana după despărțirea de Lidia Buble.

„În 2023 aleg să fiu mai liber ca niciodată și să trăiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea. Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea. Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește, începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie si unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic. Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre.

«Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…»”, a transmis Răzvan Simion la începutul anului.

