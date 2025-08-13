La aproximativ un an de când și-au unit destinele, Răzvan Simion și Daliana Răducan au oferit un interviu în Viva! în cadrul căruia au vorbit despre relația lor, dar și despre planurile lor.

Întrebați dacă își doresc să aibă copii, matinalul de la Antena 1 și soția lui au răspuns afirmativ.

„Fiziologic și emoțional suntem pregătiți să devenim părinți, însă copiii sunt binecuvântări de la Dumnezeu. Cred că un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice”, au spus cei doi, afirmând că nu contează dacă vor avea fetiță sau băiețel. „Ne dorim să preia ce e mai bun de la fiecare”, au completat ei.

Răzvan Simion, care are doi copii dintr-un mariaj precedent, un băiat și o fată, a ținut să precizeze că rolul de părinte este unul greu, dar și frumos. „Rolul de părinte este unul dintre cele mai grele și frumoase roluri”, a spus pentru sursa citată vedeta de la Antena 1.

În luna iunie, când Răzvan Simion și Daliana Răducan au împlinit un an de la nuntă, prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan & Dani” posta în mediul online un mesaj emoționant referitor la mariaj.

„Sunt zile care trec și zile care rămân cu tine. 8 iunie e una dintre ele. Se împlinește un an de la nunta noastră. Un an de când ne-am rostit promisiunile în fața lumii, dar mai ales în fața noastră. Nimeni nu ne învață ce urmează după «Pentru totdeauna». Cum arată iubirea într-o zi obișnuită. Cum se păstrează gesturile mici. Cum se construiește, în tăcere, acel «Noi».

Dar am învățat împreună. Să ne ținem de mână chiar și când nu ne potrivim pașii. Să ne alegem și când e ușor și mai ales când e greu. Să ne fim acasă în toate sensurile. A fost un an adevărat. Nu perfect. Real. Și pentru asta sunt recunoscător. La mulți ani nouă”, a scris Răzvan Simion pe Instagram.

