La Vocea României 2023, Alina Ceușan se afla în culisele emisiunii și afla de la concurenți emoțiile prin care trec și impresiile pe care le au din concursul de la Pro TV. „Această nouă experiență TV vine la pachet cu entuziasm, în primul rând, pentru că vorbim de Vocea României și de elementul de noutate pentru mine – ideea de LIVE. Atunci când am plecat spre Tenerife, pentru Love Island, am primit câteva sfaturi valoroase de la Pavel Bartoș și mă bucur să fac acum parte din echipa Vocea României și să ducem mai departe talentul vocal în România.

Gina Pistol, la Vocea României 2024

Vor fi trei săptămâni încărcate de emoție, așa că vă așteptăm în fața ecranelor să o trăiți 100% alături de noi”, declara Alina Ceușan anul trecut, când a primit noul rol, care acum i-a fost dat Ginei Pistol. La Vocea României 2024, în culise cu concurenții, se află Gina Pistol.

În edițiile live, care au început pe 6 decembrie, ea le aduce telespectatorilor reacțiile emoționante ale concurenților care vor urca pe scenă. Astfel, e colegă cu soțul ei, cu Smiley, care rolul de antrenor, dar și cu Theo Rose și Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă.

„Sunt fan Vocea României! O urmăresc entuziasmată încă de la primul sezon. Am urmărit Vocea României, de pe canapeaua de acasă, din platou, alături de ceilalți oameni din public și mi-a plăcut de fiecare dată. Aseară am avut ocazia să trăiesc emoțiile (și am avut muuuuuuulte emoții) și mai intens alături de jurați și de toți acești tineri minunați și talentați care concurează în acest sezon. A fost epic!”, a transmis pe rețelele de socializare Gina Pistol.

O primă reacție a avut-o Alina Ceușan. Pe Instagram ea i-a scris Ginei Pistol. „Minunată femeie”, a lăudat-o influencerița pe prezentatoare. În prezent, ea se împarte între afacerile ei, activitatea din mediul online și rolul de mamă, de curând a născut al doilea copil, o fetiță pe nume Perla.

Cum a apărut Gina Pistol în prima ediție LIVE la Vocea României 2024

În prima ediție live la Vocea României 2024, care a avut loc aseară, Gina Pistol a avut o apariție foarte elegantă. Cu wet look, prezentatoarea a purtat un sacou alb extravagant, un maiou nude și o fustă scurtă, strălucitoare. În picioare a avut pantofi asortați, albi.

„În direct la Vocea României! Vă uitați, da?”, și-a întrebat Gina Pistol fanii vineri seară, pe rețelele de socializare.

