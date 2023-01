După ce în anul 2022 au muncit mult, el a avut multe cântări private și concerte, iar ea multe proiecte, mai ales în mediul online, Mario Fresh și Alexia Eram și-au luat o meritată vacanță. De câteva zile sunt în Bali, acolo unde se relaxează și au parte de experiențe inedite.

Se bucură de peisaje neașteptate, au avut parte chiar de o întâlnire cu elefanții, nu au ratat nici ocazia de a face poze. Totodată, ei au realizat și o ședință foto, în costume de baie, la o cascadă. Mario Fresh o ține în brațe strâns pe Alexia.

„Din Bali”, au scris îndrăgostiții în dreptul imaginii postate ieri, pe Instagram. O mulțime de fani au reacționat, unii cu aprecieri, alții cu comentarii. Printre aceștia s-a remarcat Andreea Esca, mama Alexiei Eram.

„Tinerețe! Viață! Fericire!”, a reacționat prezentatoarea de la Pro TV când a văzut fotografia cu fiica ei în brațele iubitului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Îndrăgostiții se bucură acum de timpul petrecut împreună, căci de sărbători nu au fost unul alături de altul. De Crăciun, Alexia Eram și tânărul artist nu au fost împreună. Cântărețul a fost la Iași cu părinții săi, iar iubita sa a plecat în vacanță, în Statele Unite ale Americii, alături de familia sa.

Recomandări Primarii dau bani publici ca să fie chemați la radio

Mario Fresh a explicat care a fost motivul pentru care nu și-a însoțit iubita în vacanța din New York. „Extraordinar de liniștit (n.r. cum a petrecut Crăciunul), cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea.

Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a spus Mario Fresh, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Alexia Eram și Mario Fresh au fost separați două luni

Mario Fresh și Alexia Eram sunt împreună de 6 ani, iar cântărețul a recunoscut că a fost despărțit timp de două luni de iubita lui. Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, artistul a făcut declarații neașteptate despre relația cu fiica Andreei Esca.

„Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine, ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, a declarat Mario Fresh pe YouTube.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat la Istanbul, surprins de reacția turcilor când aflau de unde este: "Orice le spui, când aud...

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu îi desființează pe actorii din România. ULUITOR ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Mitică Popescu

Viva.ro Povestea de iubire uitată dintre doi mari artiști de la noi! Ea avea 47 de ani, iar el doar 24, dar au fost 3 ani împreună: 'Ne-am iubit unul pe altul, într-un fel special'

Observatornews.ro Dezastru pe o șosea din Constanţa. Trei bărbaţi au murit pe loc, dupa ce BMW-ul în care se aflau s-a răsturnat în şanţ, la ieşirea din Cuza Vodă

Știrileprotv.ro Un preot a căzut în mare când a vrut să arunce crucea de Bobotează: „Așa a vrut Domnul”. VIDEO

FANATIK.RO Greşeala uriașă pe care o fac românii atunci când se cazează la hotel. De ce nu trebuie să faceţi patul după ce plecați din cameră

Orangesport.ro EXCLUSIV | Alexandra Becali, cea mai tare lovitură din viaţa ei: ”Este unicat în România”. VIDEO | Imagini în premieră

HOROSCOP Horoscop 8 ianuarie 2023. Scorpionii vor trebui să stea departe de orice fel de scandal, provocare sau situație care le poate afecta reputația

PUBLICITATE MedLife prezintă Raportul de sustenabilitate „Grijă pentru viitor“