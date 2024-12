O fotografie care o înfățișează pe Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, cu fața plină de vânătăi și zgârieturi, a devenit virală în mediul online, stârnind îngrijorare și controverse. Imaginea, însoțită de mesaje alarmante, precum „Viața mea nu va mai fi niciodată la fel” și „Acestea au fost ultimele sale cuvinte și sfârșitul carierei sale”, s-a dovedit a fi o încercare flagrantă de dezinformare.

Andreea Marin, cunoscută pentru atitudinea sa echilibrată și calmă, nu a lăsat situația să escaladeze și a reacționat imediat pe rețelele de socializare. Vedeta a publicat imaginea pe contul său oficial de Instagram, marcând-o cu eticheta „Fake News” (n.r. știre falsă), astfel și-a îndemnat fanii să nu creadă acest gen de manipulări.

Dar Andreea Marin are și motive de bucurie! Violeta, fiica ei din căsnicia cu Ștefan Bănică jr., a fost admisă la o facultate de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Tânăra, care va împlini anul viitor 18 ani, se va muta peste doar câteva luni din România pentru a merge la studii.

Andreea Marin a renunțat la dietă după ce a slăbit 20 de kilograme

Având în vedere că are greutatea mult visată, ea a renunțat la dieta dată de nutriționist. „Am crezut că o să fie foarte greu să pierd 20 de kilograme, îmi pusesem în minte să ajung ca în liceu. Într-un an, pas cu pas, slăbind un kilogram, două maximum. Eu nu am făcut excese, am ascultat de nutriționist.

Am urmat pe etape diverse diete progresiv, astfel încât să-mi învăț corpul cu o nouă viață. Efortul a fost să ascult ce mi se spune să fac, de fapt, asta nu facem noi, le știm pe toate, dar le facem!? După aceea, lucrurile s-au așezat, apoi am scăpat de acea senzație de foame, de poftă și așa mai departe.

Îți reeduci corpul, să spun așa. O lună, două a fost mai dificil, după aceea am intrat într-o normalitate și mi-am și spus în gândul meu: De ce nu oi fi făcut eu asta și înainte”, a declarat Andreea Marin pentru Spynews.ro.

Acum, Andreea Marin are un regim echilibrat și sănătos, mănâncă orice fel de mâncare, dar în porții mici. „Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete toată viața, dar trăiesc moderat.

Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mănânc un singur fel la masă, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere. Deci, se poate”, a mai zis ea.

