Andreea Popescu a fost surprinsă atunci când a fost anunțată ce a apărut în această dimineață pe contul noii iubite a lui Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru nu își mai ascund relația. Fotomodelul a publicat prima fotografie în care apare alături de dansator, surprinsă în timpul unei vacanțe. Imaginea vine la câteva luni după divorțul lui Rareș Cojoc de Andreea Popescu și marchează prima apariție publică a noului cuplu.

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„Nu vreau să comentez. Fiecare face ce simte”, a spus Andreea Popescu, pentru Spynews, după prima fotografie postată de noua iubită a lui Rareș Cojoc împreună cu el.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au făcut primul pas spre oficializarea relației lor în mediul online. După o perioadă în care au preferat să fie discreți, fotomodelul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de dansator.

Imaginea a fost realizată în timpul unei vacanțe și îi surprinde pe cei doi pe o barcă. Rareș Cojoc apare zâmbind către cameră, în timp ce Claudia Dumitru este fotografiată cu spatele. Este pentru prima dată când cei doi se afișează împreună, după apariția zvonurilor potrivit cărora formează un cuplu.

După divorțul de Andreea Popescu, Rareș Cojoc și-a concentrat atenția asupra carierei și asupra celor doi copii. În ultimele săptămâni însă, dansatorul și Claudia Dumitru au fost tot mai des asociați în spațiul public.

Fotografia publicată de Claudia Dumitru a atras rapid atenția urmăritorilor, care au considerat-o prima confirmare publică a relației dintre cei doi. Cei doi se află împreună în vacanță și par să se bucure din plin de timpul petrecut unul în compania celuilalt.





