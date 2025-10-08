Dorian Popa și Andreea se bucură de o vacanță exotică în Maldive, unde au decis să-și unească destinele într-o ceremonie romantică, pe plajă. După ce artistul și-a surprins urmăritorii cu imagini ce sugerau că el și partenera sa s-au căsătorit pe nisipul din Maldive, mama lui, Luminița Popa Mamișor, a confirmat vestea, în exclusivitate pentru Spynews.ro, transformând momentul într-unul de senzație pentru lumea mondenă.

Dorian Popa i-a pregătit Andreei o nuntă-surpriză, organizată în secret chiar în timpul vacanței lor. Deși fusese deja cerută în căsătorie, tânăra nu avea nicio idee că momentul mult așteptat urma să se întâmple atât de curând. Totul a fost planificat cu grijă, iar Mamișor a recunoscut că era la curent cu planul fiului ei, dar a păstrat discreția pentru a nu strica surpriza.

Claudia Iosif – Babs a reacționat

Înainte de relația actuală, Dorian Popa a avut o poveste de dragoste de 11 ani cu Claudia Iosif, cunoscută sub numele de Babs. Cei doi s-au separat în noiembrie 2023, vestea fiind făcută publică de Babs printr-o postare pe rețelele sociale, unde a menționat că despărțirea avusese loc cu aproximativ o lună înainte.

După ce s-a aflat despre căsătoria lui Dorian Popa cu Andreea, jurnaliștii Spynews.ro au contactat-o pe fosta sa parteneră, Babs. Deși a precizat că nu își dorește să comenteze situația, aceasta a transmis un mesaj elegant pentru fostul iubit:

„Îi doresc casă de piatră. Dar nu mai este cazul să mă sunați pe mine pentru aceste lucruri. Au trecut doi ani de când ne-am despărțit. Noi nu mai avem nicio treabă. Nu mai este OK să mă sunați. Mă simt prost și să răspund, și să apar în ziare alături de el după atâta timp”, a declarat Babs.

Nuntă în Maldive

Dorian Popa a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu iubita sa, Andreea, într-o ceremonie discretă pe plajă, departe de țară. Evenimentul a fost confirmat de mama artistului, Luminița Popa, care a dezvăluit că viitoarea sa noră a fost surprinsă complet de gestul romantic.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a spus mama lui Dorian Popa.

Cei doi formează un cuplu de puțin timp, însă iubirea lor a fost suficient de puternică pentru a merge rapid spre căsătorie. Andreea, studentă la Medicină, nu se aștepta ca vacanța în Maldive să se transforme într-o nuntă, iar imaginile postate de Dorian pe Instagram au surprins cadre romantice și momente emoționante.

