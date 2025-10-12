Războiul din tribunal pare departe de final. În ciuda numeroaselor hotărâri judecătorești, Claudia Pătrășcanu susține că luptă în continuare pentru drepturile copiilor ei, în timp ce Gabi Bădălău încearcă să își apere poziția legală.

Cât e pensia alimentară a copiilor

Recent, omul de afaceri a reușit să obțină o suspendare temporară a executării silite cerute de fosta sa soție. Cu toate acestea, Claudia a reacționat imediat, subliniind că decizia instanței pronunțate în martie 2022 îl obligă pe Gabi Bădălău să plătească o pensie alimentară lunară de 4.000 de euro, până când copiii vor împlini vârsta de 18 ani.

„Conform hotărârii instanței, tatăl copiilor are obligația de a achita o pensie lunară de 4.000 de euro, până la vârsta de 18 ani, începând cu anul 2022. Până în prezent această sumă nu a fost plătită, ceea ce a generat restanțe considerabile”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Artista spune că lipsa plății pensiei alimentare se reflectă direct asupra copiilor, care riscă să fie excluși de la cursuri din cauza datoriilor acumulate. Claudia a dezvăluit că există o restanță de aproximativ 30.000 de lei la școala privată unde învață cei doi băieți, instituție care i-ar fi avertizat cu privire la posibila exmatriculare.

„Este important ca aceste obligații să fie respectate, pentru ca drepturile copiilor să nu fie afectate”, a explicat artista, prezentând și documente care ar confirma datoriile. Cântăreața nu s-a sfiit să îl acuze public pe fostul ei soț, amintind că el a fost cel care a ales unitatea de învățământ privată pentru copii și a semnat contractul de înscriere. Din punctul ei de vedere, faptul că ajung din nou în fața instanței pentru aceste sume este o situație revoltătoare.

„Este de-a dreptul rușinos și un mare păcat ca un părinte să ajungă să se judece cu propriii săi copii, în loc să le ofere sprijin, protecție și siguranță, așa cum ar fi firesc”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu pentru aceeași sursă.

Cum se apară Gabi Bădălău

În septembrie, Gabi Bădălău a susținut că i-a dat mulți bani cash Claudiei Pătrășcanu. „Judecătoria Sectorului 6 a stabilit inițial o pensie de 700-800 de lei, care nu era corectă. De când am divorțat, eu am plătit singur școala privată, plus bani pentru Claudia prin OP. Dar și mult cash, până m-am deșteptat. I-am dat de 10 ori mai mult decât pensia stabilită în instanță.

A făcut apel că nu i-a convenit decizia instanței. Judecătorii au decis, din pozele depuse de ea cu așa-zisa viață a mea extravagantă și datorită dividentelor din anul respectiv, că eu trebuie să plătesc 4.000 de euro pe lună. Dar aceste dividente fluctuează. Nu-s fixe într-o societate. Ea vrea ca eu să achit tot, și școala, și antrenamentele de fotbal, și altele, plus acești 4.000 de euro.

Conform pronunțării date, de când ne judecăm, eu ar trebui să-i dau 4.000 de euro pe lună, pentru ultimii trei ani. Mi-a pus poprire pe conturi, că am să-i plătesc 120.000 de euro. Am depus în instanță OP-urile că am plătit mai mult de atât. Și am cerut suspendarea executării. Instanța va decide dacă și cât mai am de dat”, a zis el pentru Cancan.

