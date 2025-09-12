În primăvară, Alex Dobrescu a fost reținut preventiv, la scurt timp după ce devenise tată pentru a doua oară. Ulterior, numele lui a fost legat de un dosar privind distribuția de substanțe interzise, iar acum instanța a decis condamnarea.

Prioritatea Cristinei Cioran

Așadar, Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc. La scurt timp după verdict, Cristina Cioran a transmis primele ei impresii. Vedeta a precizat că nu dorește să intre în detalii și că își canalizează toată atenția asupra celor doi copii ai săi.

„Da, am văzut și eu știrile. It is what it is! Nu am ce să comentez! Mă concentrez pe copii, pe ce am eu de făcut și vedem ce o mai fi!”, a declarat Cristina Cioran, conform Spynews.

Împreună cu Alex Dobrescu, vedeta are doi copii, pe fetița Ema și pe băiețelul Max. În urmă cu o săptămână, vedeta și-a botezat băiețelul, Max, în vârstă de șapte luni, în cadrul unei ceremonii deosebite care a avut loc la o biserică din Constanța. Slujba religioasă a fost oficiată de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, iar evenimentul a adunat aproape persoanele cele mai importante din viața vedetei.

Alex Dobrescu poate face contestație

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la patru ani de închisoare cu executare, după ce a fost cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Instanța a stabilit, de asemenea, ca Alex Dobrescu să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 de lei.

Decizia nu este însă definitivă, iar Alex Dobrescu are posibilitatea de a formula contestație. Până la o hotărâre definitivă, acesta va rămâne în arest preventiv. „(…) condamnă pe inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic intern de droguri de mare risc” în formă continuată și în stare de recidivă postexecutorie. În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU pe lângă pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 72 alin. (2) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului DOBRESCU ALEXANDRU perioada reținerii de 24 ore din perioada 04.03.2025 (ora 21.35) – 05.03.2025 (ora 21.35), precum și perioada arestării preventive de la 05.03.2025 la zi. În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține măsura arestării preventive dispusă față de inculpatul DOBRESCU ALEXANDRU prin încheierea din data de 5.03.2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti în dosarul nr. 7635/3/2025, mandat de arestare preventivă nr. 120/UP/5.03.2025, până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri”, este decizia instanței.

