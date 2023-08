Recent, în cadrul unui interviu, Dinu a declarat că are o nouă relație, cu o femeie misterioasă, pe care vrea să o țină departe de ochii lumii.

Deea Maxer activă de obicei în mediul online, a publicat acum un mesaj prin care a ridicat multe semne de întrebare.

Deea Maxer a preluat declarațiile unui star internațional, despre alegeri, schimbări, stare de bine și oamenii din jur, potrivit Wowbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Dacă nu te simți bine, dacă nimic nu te mai mulțumește în niciun aspect al vieții tale, singurul lucru pe care îl poți schimba ești tu însuți. Nu ai cum să schimbi alte persoane. Ei trebuie să vrea să se schimbe. Ei trebuie să ajungă în acel punct”, este mesajul pe care Deea Maxer l-a postat pe contul de Instagram.

După unele încercări de a-și reface viața amoroasă, care au eșuat rapid, în urmă cu o zi, Dinu Maxer declara că nu mai este un bărbat singur.

Dinu Maxer a vorbit despre viața amoroasă

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum.

Recomandări Nu vă îmbolnăviți în Grecia! Mai multe persoane și-au pierdut viața așteptând ore întregi ambulanța

Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.

Motivul pentru care Dinu Maxer și-a făcut mai multe operații estetice

În vârstă de aproape 50 de ani, Dinu Maxer și-a dorit să aibă un chip luminos, fără riduri de expresie, așa că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni. Pentru Click, artistul a dezvăluit ce operații și intervenții estetice are.

Încă de când forma un cuplu cu Deea Maxer, care e mai tânără decât el cu aproximativ 15 ani, Dinu Maxer a mers la estetician. „Am făcut patru implanturi de păr până în prezent. Am făcut o blefaroplastie, de care sunt foarte mulțumit. Mă uit în oglindă și nu-mi vine să cred! Nici la 20 de ani nu arătam așa fresh.

Nu mai am niciun rid, au dispărut. Ca bărbat să te lauzi cu asta nu e ok. Când mă uit însă în oglinda și văd diferența și îl văd pe Dinu de acum 10 ani, trebuie să recunosc că-i sfătuiesc și pe alții să facă la fel.

Am făcut o blefaroplastie, mi-am ajustat pleoapele, cearcănele, puțin botox în frunte, puțin acid hialuronic”, a dezvăluit el în urmă cu câteva luni. După declarațiile făcute Dinu Maxer, unii fani l-au apreciat pentru sinceritatea lui, în schimb alții l-au criticat pentru că s-a lăsat pe mâna medicului estetician. Acum, el explică de ce și-a făcut toate intervențiile. „Eu sunt adeptul tratamentelor estetice care tratează o problemă reală.

Recomandări Legea pensiilor speciale, amânată pentru la toamnă. Planurile pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului au fost anulate

Eu aveam niște sprâncene de Stan și Bran! Să înțeleagă lumea că eu din acest motiv am apelat la botox. Am vrut să nu mi se mai vadă nici ridurile de expresie. Am făcut în locurile în care nu s-a prins prima dată. Putem să le explicăm oamenilor că nu trebuie neapărat să ai frunte de tractorist! N-ai cum să arăți așa atâta timp cât există medicina estetică!”, a declarat Dinu Maxer pentru Click.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Kate Middleton s-a împăcat cu AMANTA Prințului William. Unde s-au dus ÎMPREUNĂ

Viva.ro Îl recunoști? Ce se intampla acum cu un mare artist al României, la 65 de ani. Din ce trăiește, de fapt

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Obiceiul care atrage ghinionul și necazurile în casă. Evită să faci acest lucru seara, înainte de culcare

Știrileprotv.ro Alertă în aer! Pilotul unui avion cu 300 de pasageri care decolase din Miami a murit în timpul zborului, „imediat după ce au început simptomele”

Observatornews.ro Milionar crypto ucis, dezmembrat și aruncat la toaletă, în Bulgaria. Părți din cadavru au fost găsite de instalatorii chemați să desfunde canalizarea

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro 'Am văzut suferința în toate formele ei'. Instanța a decis ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu