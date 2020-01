De Daria Maria Diaconu,

Brad Pitt și fosta sa soție, Jennifer Aniston, s-au întâlnit la premiile Screen Actors Guild, care au fost decernate duminică, în Los Angeles.

Jennifer Aniston a fost premiată pentru rolul ei din „The Morning Show”. În momentul în care actrița era premiată, Brad Pitt se afla în culise.

Brad Pitt a fost filmat în culise, iar reacția lui a devenit virală pe internet. În momentul în care și-a văzut fosta nevastă pe ecranul unui televizor, Brad Pitt s-a oprit din ceea ce făcea și s-au uitat cu atenția la cea care i-a fost parteneră de viață.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z