Dorian Popa a primit, inițial, o pedeapsă de opt luni de închisoare cu amânare, decizie care a luat-o instanța și în faza de rejudecare a dosarului. Parchetul a cerut însă o pedeapsă mai dură. Dorian Popa a declarat că el a pledat vinovat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Am lăsat justiția, legea să își facă treabă în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…)

Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip, pe YouTube.

Pe 19 ianuarie, Dorian Popa va afla care va fi pedeapsa finală. Vloggerul are deja planuri mari pentru perioada de după ultima înfățișare.

„În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a mai spus vloggerul în mediul virtual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE