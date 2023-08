Reacția lui Florin Călinescu după prestația lui Gheboasă de la UNTOLD. „Nu are nicio treabă cu povestea asta”

Florin Călinescu a făcut o declarație neașteptată despre concertul lui Gheboasă de la UNTOLD, festival care s-a desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 3-6 august 2023.

„Eu nu am o problemă cu festivalul, cum trebuie să se desfășoare el. Eu nu mai am cum să schimb părerea mea despre muzică. Mie mi se pare periculoasă înregimentarea publicului.

Vin niște oameni acolo și pun niște computere la treabă. Am înțeles că se și consumă niște lucruri p-acolo. Dacă asta înseamnă progres, să fie sănătoși. Eu nu spun că trebuie să cântăm în continuare Yellow Submarine.

Băiatu în sine (Gheboasă-n.r.) nu are nici o treabă cu povestea asta numită muzică. Dar dacă în sală sau pe stadion vin consumatorii acestui gen, ce treabă am eu să-mi dau cu părerea? Că erau mulți minori acolo e problema părinților lor. La ora aia.

E și vacanță. Lumea în general se duce într-o parte pe care nu mai stau eu s-o analizez acum că nu am avut și nu am genul ăsta de apetență”, a declarat Florin Călinescu în emisiunea Subiectiv de la Antena 3 CNN, notează dcnews.ro.

Jandarmeria Mobilă Cluj Napoca s-a autosesizat și, după analiza imaginilor, a decis să îl amendeze cu 1.000 de lei pe trapper.

„A fost aplicată în acest caz o sancțiune contravențională, conform prevederilor art. 2, alin. 1) din Legea 61/1991, constând în amendă în valoare de 1.000 lei, pentru «proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora»”, a transmis Jandarmeria Cluj.

Aceștia au sesizat și CNCD „pentru analizarea actului artistic, a cuvintelor și expresiilor utilizate, din perspectiva comiterii unor eventuale fapte antisociale de discriminare”. Prestația lui Gheboasă de la festivalul UNTOLD din Cluj, de sâmbătă, 5 august, a stârnit polemici aprinse, după ce trapperul a cântat o piesă care conține cuvinte obscene.

