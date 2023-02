„Te-ai vedea împărțind scena cu el la teatru?”, a fost întrebat Fuego despre o posibilă colaborare cu actorul Mihai Bendeac, care a urmărit pe YouTube pe Fuego, la unul dintre concertele lui. „Mihai a avut o reacție în online cu privire la concertele mele. El mă ridica mai sus decât e cazul, pentru că eu nu mă cred un star și nici vreo vedetă, ci doar un om care face artă și o dăruiește oamenilor. Era uimit de cum vin oamenii cu flori la concertele mele.

„Sunt deschis proiectelor noi, ipostazelor care să mă provoace și care să mă scoată cumva din zona de confort”

Apoi, eu nu spun nu provocărilor de orice fel. Sunt deschis proiectelor noi, ipostazelor care să mă provoace și care să mă scoată cumva din zona de confort. Ca absolvent de actorie și om pasionat de teatru din fragedă pruncie, mă tentează ideea de a fi pe scena unui teatru interpretând un rol într-o piesă celebră. Fiecare experiență pe care o putem trăi înseamnă un dram în plus de înțelepciune, de testare a limitelor”, a explicat Fuego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN TURCIA. „Efort naţional pentru ajutorare, dar coordonarea e dezastruoasă”, spun turcii. Drumul ajutoarelor spre est e sinuos

Ce a spus Mihai Bendeac despre Fuego

Mihai Bendeac și-a arătat admirația față de reușita în carieră a lui Fuego. Actorul a văzut unul dintre concertele susținute de artist și a fost impresionat să vadă câte flori a primit din partea admiratoarelor. Fostul jurat de la „iUmor” l-a clasat pe Fuego pe același loc cu Ștefan Bănică jr, Loredana, Andra, Delia și chiar Florin Salam. „M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur.

Există artiști români – Fuego, Ștefan Bănică jr, Loredana, Andra, Delia, Florin Salam – care pe scenă… stai cuminte că se dă cu praf de liniște. Dar în același timp mă uitam la construcțua din jurul lui Fuego și mi se pare. Mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial”, le-a transmis Mihai Bendeac fanilor lui, pe Instagram, potrivit Spynews.ro.

Sunt rare momentele în care Mihai Bendeac vorbește despre oamenii din industria muzicală de la noi. De data aceasta, Fuego a reușit să-l impresioneze cu succesul său. „Îmi vine să plâng la mormânt străin (…) E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială… și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori. A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate. (…) Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial”, a adăugat actorul, în timp ce viziona concertul.

Recomandări Încă un șef de filială ICR cu chirie de peste 5.000 de euro pe lună. Cât plătește România pentru locuințele angajaților institutului din străinătate

Fuego revine la TVR 2 cu emisiunea lui

În curând, la TVR 2, începe un nou sezon al emisiunii „Drag de România mea!”, care e prezentată de Fuego. „Ajungem la sezonul 10, care va fi unul aniversar și care va fi realizat într-o casă nouă, un nou platou, cu elemente surpriză, mult mai dinamic, mai strălucitor. Cred eu că am reușit să devenim o marcă a decenței. La noi veți găsi mereu lucruri interesante, fără urmă tendențioasă, veți găsi eleganță, nume pe care le iubiți, muzică bună, variată, cântată în limba română.

Sezonul 10 ne prinde mai dornici de a face lucrurile ca la carte. Vom avea surprize, vor reveni în platou nume de aur, veți vedea duete unice și atipice, omagii și lecții de viață din partea unor oameni pe care-i vedeați poate cu alți ochi. La toate acestea se adaugă balet cu ținute noi și impresionante, trupa Supermarket, care va asigura muzica live. Sunt mulți invitați pe care i-aș vrea în platoul nostru”, a spus artistul.

Și a continuat: „Unii vor veni și nu-i dezvălui, pe alții îi așteptăm. Încă lucrăm la idei, apoi vom face scenariile și începem pe post pe data de 26 martie 2023. Cert este că îmi doresc de la primul sezon să-l celebrăm așa cum se cuvine pe unul dintre cei mai iubiți actori români, maestrul Florin Piersic, pe care îl invit mereu, știind sigur că această ”perseverență” a mea îl va face sigur să accepte până la urmă.

Recomandări Scumpirea RCA, cine e responsabil? DIICOT: Lucrăm două dosare penale pentru „grup infracțional organizat și înșelăciune” în cazul falimentului City

Emisiunea aceasta nu e nici despre mine, nici despre ce e bun sau nu, nici măcar despre invitați. Este despre frumos, despre România, despre valori și fapte admirabile. Este un program la care te poți uita cu un copil de mână, iar acesta să aibă ceva de învățat. Dar la emisiunea aceasta nu veți vedea niciodată ceva lăsat la voia întâmplării”, a mai spus artistul pentru unica.ro.

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare 12 apartamente. Suma cerută pentru ele

Știrileprotv.ro Imagini dramatice din Turcia. Momentul impresionant în care un copil de 8 ani este scos de sub dărâmături și își vede mama | GALERIE FOTO

FANATIK.RO La ce temperatură se coace pâinea. Trucul pe care toate gospodinele ar trebui să-l știe

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2023. Fecioarelor le surâde ideea de a intra în contact apropiat cu o persoană care este capabilă să le deschidă multe uși

PUBLICITATE Când să mergi cu cei mici la doctor și ce analize recomandă medicii în funcție de vârstă