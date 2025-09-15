Irinel Columbeanu este dezamăgit după ce a aflat din presă că fiica sa, Irina, a urcat pentru prima dată pe podium, la Transilvania Fashion. Fostul milionar de la Izvorani nu a fost anunțat nici de fiică, nici de nașul său, Matei Miko, cel care a invitat-o pe Irina la eveniment și o găzduiește la Cluj.

Aflat într-un azil din Ghermănești, Irinel Columbeanu a sunat vineri seara pentru a-și felicita fiica și a cere explicații, însă nici Irina, nici Matei Miko nu i-au răspuns.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, a spus Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.

Irinel Columbeanu și-ar fi dorit să o vadă pe Irina la prima prezentare de modă

Irinel Columbeanu, care în trecut a susținut-o pe fosta sa soție, Monica Gabor, în ascensiunea ei ca model, regretă că nu a putut fi alături de Irina la debutul său. El a mărturisit că tot vineri seara a sunat-o și pe Monica, însă aceasta l-a liniștit spunându-i că nu are nicio implicare, fiind stabilită în SUA.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a adăugat acesta.

Mai mult, recent, Irina l-a scos pe tatăl său la masă, în București, la restaurantul preferat al acestuia, dar nici atunci nu i-a pomenit nimic despre participarea sa la festival. Gestul a fost perceput de Columbeanu ca o mare dezamăgire, mai ales că el își dorea să-i fie aproape într-un moment atât de special.

Irina Columbeanu în postura de fotomodel

Irina Columbeanu se află într-o vacanță în România înainte de a-și începe studiile universitare. Inițial, adolescenta a considerat posibilitatea de a studia medicina la Cluj, dar planurile s-au schimbat când a primit oferta de la New York University.

În perioada 11-14 septembrie 2025, Clujul găzduiește a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion. Cătălin Botezatu, unul dintre designerii participanți, a inclus-o pe Irina Columbeanu în prezentarea sa. Pentru tânăra de 17 ani, aceasta a fost prima experiență pe podium. Irina a împărtășit momente din culise și de pe podium pe rețelele sociale, demonstrând grație și eleganță, calități moștenite de la mama sa.

Monica Gabor, mândră de realizarea fiicei sale, a transmis un mesaj public lui Cătălin Botezatu: „Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival.

A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”. Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion este un eveniment de prestigiu dedicat excelenței în modă. Scopul său este de a promova designerii pe scena europeană.

Pe podiumul de modă, Irina Columbeanu a defilat și pentru alți designeri români, printre care Mariana Anghel, Cristiana Coca, Daria Capitanescu.

