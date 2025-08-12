Jennifer Lopez a demonstrat recent cum să gestionezi cu grație o situație neașteptată pe scenă. Cântăreața a avut parte de un oaspete nepoftit în timpul unui concert din Kazahstan. În timpul spectacolului, un greiere uriaș a decis să urce pe costumul lui Lopez.

Videoclipul momentului, publicat pe o pagină de Instagram dedicată ei, arată cum insecta se cațără pe corpul artistei, ajungând până la gât.

Reacția lui Jennifer Lopez

Fără să clipească, Lopez, în vârstă de 56 de ani, și-a continuat prestația ca o adevărată profesionistă. Cu o mișcare elegantă, ea a îndepărtat greierul de pe gât, spunând apoi: „Mă gâdila”. Publicul a aplaudat gestul ei, în timp ce artista și-a frecat gâtul, păstrându-și zâmbetul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Momentul inedit a impresionat fanii lui Lopez. Mulți dintre ei au comentat pe Instagram, lăudând profesionalismul artistei. „E cea mai bună! Un moment foarte distractiv, dar în același timp foarte profesionist! 🦗✨”, a scris un fan.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Un altul a adăugat: „Ești atât de profesionistă, Jen! 👏 Dar aproape că am țipat când am văzut că se îndrepta spre gâtul tău!”. Acest incident nu este prima experiență neașteptată a lui Lopez pe scenă. În iulie, în timpul unui concert în Varșovia, Polonia, fusta cântăreței a căzut, expunându-i lenjeria intimă.

Cu umor, Lopez a glumit despre moment, spunând: „Sunt aici în lenjerie intimă”.

Cum a fost concertul lui Jennifer Lopez de la București

Concertul lui Jennifer Lopez din București a avut loc pe 27 iulie. Deși accesul s-a făcut începând cu ora 16.00, fanii au putut auzi primele acorduri abia după ora 20.00, când Nicole Cherry a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez. Puțin după ora 21.00, diva a urcat pe scenă însoțită de dansatorii ei! Show-ul a început!

„On the floor” a fost prima melodie cântată de Jennifer Lopez la concertul din Piața Constituției din București. Îmbrăcată într-un body strălucitor cu o capă aurie, pe care ulterior a aruncat-o, artista a arătat că e într-o formă de invidiat, a cântat și a dansat energic alături de întreaga echipă.

Recomandări Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Imediat după prima reprezentație, ea s-a adresat publicului în engleză: „Sunt așa de fericită că împart acest moment cu voi! Mulțumesc”, a spus artista, aplaudată de fani. O altă piesa cântată de artistă, la care publicul a reacționat furtunos a fost „Ain’t your mama”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Noua schimbare de ținută a venit și cu una dintre cele mai așteptate melodii, „Jenny from the Block”. Îmbrăcată într-un body negru, din piele, ea s-a aplecat către fanii care îi intonau piesa lansată în anul 2002. În repetate rânduri a interacționat cu publicul: „Vă distrați?”.

Un alt moment de neuitat a fost omagiul la adresa Violetei Parra și a Mercedesei Sosa cu „Gracias a la vida”. Melodia a fost însoțită de lumini calde și acompaniament live de chitară flamenco, creând o atmosferă profundă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE