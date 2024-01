Teo Trandafir a lansat ieri, 18 ianuarie, podcastul ei, iar primul invitat e Mircea Badea, prezentatorul alături de care și-a făcut debutul în televiziune. „Mircea Badea, pentru prima oară în vizită la mine acasă. Ne-am adus aminte cu drag până și despre lucrurile grele prin care am trecut și care ne-au unit pentru totdeauna, indiferent de parcursul nostru profesional. Una-i una, alta-i alta.

Au fost ani în care aproape muream de foame împreună, iar apoi când eu am trecut prin cea mai grea perioadă din viața mea, m-a urmat și când eram în comă, la propriu. Prietenia nu ține cont de timp, dacă e reală”, a afirmat Teo Trandafir pentru Pagina de Media.

După ce podcastul a fost lansat pe YouTube, unde are deja câteva mii de vizionări, Mircea Badea a vorbit despre apariția lui în emisiunea online a lui Teo Trandafir la Antena 3, în direct. Prezentatorul a explicat că e posibil ca acesta să fi fost ultimul podcast la care ia parte.

„M-am întâlnit, adică doamna Teo (n.r. – Trandafir) s-a întâlnit cu mine într-un podcast. Este pe YouTube, pe canalul de YouTube, este primul podcast la care particip și foarte probabil și ultimul, pentru că eu urăsc podcasturile.

Am fost la doamna Teo, doamna Teo și-a făcut… o și enervează să îi se spună doamna Teo, dar și știi cum e, asta e situația. Doamna Teo Trandafir și-a făcut podcast pe YouTube, dar nu numai pe YouTube, că acolo riști să te închidă ăia…și m-am dus și eu la prima ediție tocmai s-a difuzat. Acum… asta cu podcasturile”, a zis Mircea Badea, care a și explicat de ce podcasturile nu sunt pe placul lui, chiar le urăște.

Mircea Badea: „Dacă a fost plictisitor sau nu, să evalueze cine vede”

„Eu nu m-am dus până acum la niciunul. M-a enervat ideea. De ce? Podcasturile e, de fapt, un talk-show, doar că îi zice podcast. Adică stau unii în fund pe scaun și vorbesc vorbe. Doar că acum toată lumea face podcast, toată lumea știe să facă talk-show. Frățioare, este ceva foarte rău. Și așa eu mai am un neuron și ăla e pe moarte, în comă.

Nu, se scorojesc pereții de plictiseală și mi se nivelează creierul de patinează musca. (…) stau pe scaun și vorbesc niște banalități, niște nimicuri, ore. Faptul că se uită un număr mare de oameni pentru mine e proba inepției absolute. Și acum tu ai venit la mine la podcast, o să vin și eu la tine la podcast și apoi mai au încă două ore de discuții. (…) Asta unde am fost eu nu a durat două ore și jumătate de înnebunești, o oră a fost. Dacă a fost plictisitor sau nu, să evalueze cine vede”, a încheiat el subiectul.

Ce a declarat Mircea Badea în podcastul lui Teo Trandafir

Prezentatorul a povestit despre viața lui mai puțin știută. „Toate poveștile mele încep cu muream de foame. Și eram la Facultatea de Matematică, la Universitatea din București. Mă dusesem la Facultatea de Matematică pentru că știam că o să intru fără să învăț.

Primul an nici nu am dat pe la facultate. Nu am trecut pe acolo decât la examene, pe care le-am și luat. Și m-am angajat, ca să mănânc, bodyguard la o casă de schimb valutar, la magazinul Eva”, a dezvăluit el.

Mircea Badea a povestit că mama sa era nefericită din cauza locului lui de muncă și i-a povestit unei prietene despre supărarea sa. Iar acea prietenă era jurnalista Jeana Gheorghiu, director de programe al Radio Total, scrie unica.ro.

„Și mama era nefericită, că de ce să fie copilul bodyguard la casa de schimb valutar. Dar erau și perioade destul de complicate atunci, era o activitate tumultuoasă. Și atunci Jeana Gheorghiu, care era prietenă cu mama din facultate, mai vorbea cu mama care s-a plâns. Și i-a zis, «uite, eu fac acum un radio» – era Radio Total -, zice «trimite-l pe fi-tu să vedem dacă e bun de ceva».

Și am crezut că mă duc să mă angajez bodyguard la Radio Total. Eu m-am dus și am întrebat «unde stau?». Și mi-au zis, «păi, stai puțin, să dai o probă». M-au trimis pe teren din prima zi, mi-au zis să fac o relatare și am relatat despre alba-neagră. Și râdea lumea și așa am intrat la radio”, a mai dezvăluit Mircea Badea.

