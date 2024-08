Zilele trecute s-a aflat că Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au un nou proces pe rol. Divorțați de ani de zile, cei doi nu se înțeleg cu privire la creșterea și educarea băieților lor. Vedeta a apelat la ajutorul autorităților pentru a obține în instanță decizia ca fiul cel mare să meargă la terapie, având în vedere că tatăl lui se împotrivește.

Tot Adriana Bahmuțeanu a susținut că visul lui Maximus de a studia în străinătate s-a sfârșit din cauza tatălui său. Auzind acestea, Silviu Prigoană a contrazis-o, a spus că nu e adevărat, că el i-a plătit copilului taxele .

Silviu Prigoană: „Promisiunea cu mersul la școală în America a fost a doamnei Bahmuțeanu și fostului iubit”

Omul de afaceri a spus că nu el a dorit să își trimită fiul peste Ocean, că aceasta ar fi fost dorința Adrianei Bahmuțeanu pe când ea forma un cuplu cu George Restivan, fostul ei partener care acum e stabilit în America.

„Promisiunea cu mersul la școală în America a fost a doamnei Bahmuțeanu și fostului iubit. Dânșii i-au promis că îl duc, îl fac și îl dreg pe copil în America, nu eu. Eu nu i-am promis nimic.

Eu nu am făcut decât să îi fac dosarul de școlarizare pentru Statele Unite și i-am plătit toate taxele, i-am pus viză de student, am vorbit cu școala, totul în regulă, am plătit avansul la școală. (…) Niciodată nu s-a gândit domnul american că eu voi fi de acord ca Maximus să plece în America, că eu o să îi dau acceptul”, a declarat Silviu Prigoană, la Antena Stars, conform Spynews.

Acuzațiile făcute de Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu ar fi solicitat ca fiii ei să meargă la consiliere psihologică. A câștigat în ceea ce îl privește pe fiul cel mic, dar Adriana Bahmuțeanu consideră că și fiul cel mare, Maximus, are nevoie de psihoterapie. Fiul cel mare a mers la două ședințe de consiliere până în acest moment, dar Adriana Bahmuțeanu a spus că fiul ei a fost foarte dezamăgit, după ce a aflat că nu va mai studia în Statele Unite ale Americii, așa cum credea inițial.

„Am cerut și pentru băiatul meu mai mare, pentru că și el are nevoie, am petiționat și Protecția Copilului DGASPC. Mi-au răspuns și mi-au spus că l-au luat pe Maximus la două ședințe de consiliere psihologică. Păi dacă ei consideră că și-au făcut treaba cu două ședințe de consiliere psihologică, nu comentăm. O să cer și în instanță pentru Maximus, să meargă și el într-un proces terapeutic.

Copilul este foarte dezamăgit, el a crezut timp de 6 luni că va merge să studieze în SUA și din păcate nu mai este posibil acest lucru și nu din cauza mea. Din cauza fostului soț, din cauza tatălui care s-a angajat că o să îi plătească acolo școala și nu a mai vrut să îl lase”, a susținut Adriana Bahmuțeanu.

