Ilinca Vandici a ales emisiunea „Follow us”, de la Kanal D, pentru a face publică vestea că este însărcinată. Prezentatoarea a anunțat la TV că ea și partenerul său, Bogdan Boitor, așteaptă primul copil împreună. Momentul a venit după ce Teo Trandafir a observat că Ilinca are tot mai multe pofte alimentare.

„Ce ai tu atâtea pofte? Poftă de măr, poftă de covrigel, acum m-a căpiat cu dulceața de vișine. Ce zâmbești așa?”, a spus Teo Trandafir în emisiunea „Follow us”. Ilinca Vandici a decis atunci să dezvăluie motivul pentru care avea aceste pofte. „Am să spun ceva… Sunt însărcinată! Nu e glumă”, a spus Ilinca Vandici.

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Cum a reacționat Teo Trandafir

Anunțul a fost primit cu bucurie de Teo Trandafir, care a reacționat imediat după ce a aflat vestea. „Ce se spune la chestia asta?! Să ne dea Dumnezeu sănătate, bucurii și bomboane la copii. (…) Yuhuuu! Ce îți aduc? (…) Puteai să-mi spui și mie dinainte, ca să nu-mi cadă placa. Emisiune mai facem?! Copil văd că făcurăm.”

Ilinca Vandici a explicat că sarcina vine cu pofte diferite față de perioada în care l-a așteptat pe primul său copil.

„De dulce mai puțin, de sărat mai mult”

Prezentatoarea a povestit în direct și cum s-a schimbat alimentația sa în această perioadă. Ilinca Vandici a spus că simte nevoia să mănânce des, dar în cantități mici, și că poftele sunt îndreptate mai ales către alimente sărate, legume și fructe.

„Trebuie să mănânc des și puțin. Mi-e poftă de…. da, și de vișine, de ce nu? De dulce mai puțin, de sărat mai mult… Pe lângă sărat, legume și fructe. La Zian nu am avut simptome de genul acesta. Aș dormi toată ziua dacă s-ar putea ar fi minunat. Am vrut să anunț vestea aceasta minunată aici, la emisiune, nu știu cât sunteți de curioși, dar am vrut să se știe de la mine”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D, în direct în timpul ediției „Follow us” de pe 1 septembrie.

Ilinca Vandici, însărcinată la 40 de ani

Ilinca Vandici a împlinit 40 de ani la mijlocul lunii iunie. Prezentatoarea formează de mai bine de doi ani un cuplu cu Bogdan Boitor, iar sarcina reprezintă primul copil al celor doi împreună.

Ilinca mai are un fiu, pe Zian, în vârstă de șase ani, dintr-o relație anterioară. Astfel, vestea a fost anunțată chiar de prezentatoare în cadrul emisiunii „Follow us”, unde este colegă de platou cu Teo Trandafir.

„Follow us”, difuzată în direct la Kanal D

Noul sezon al emisiunii „Follow us” a început pe 24 august 2026. Show-ul prezentat de Ilinca Vandici și Teo Trandafir este difuzat în direct de luni până vineri, de la ora 08.00.

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