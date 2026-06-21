Reacția lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip a ars rochia de mireasă. Nu s-a putut abține. „Apucături de piroman”

Valentin Sanfira a reacționat după ce Codruța Filip a ars rochia de mireasă. Artistul și-a anunțat fanii că are o nouă colaborare, cu o colegă de breaslă, prin care își cântă povestea:

„Există povești care se scriu în tăcere și povești care se cântă. Astăzi vă dăruim „Dragostea-i ca focul”, o piesă în care am pus suflet, emoție și bucuria unei colaborări speciale alături de Natalia Gordienko. Vă invităm să o ascultați, să o simțiți și să o faceți parte din povestea voastră.”

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Unul dintre internauți i-a transmis: „Unul arde cămașa, alta rochia de mireasă și uite așa își spun fiecare oful! Domnișoara cam seamănă cu Codruța!”.

Valentin Sanfira nu s-a putut abține și i-a răspuns imediat, atacând subtil gestul fostei soții. „Eu nu am ars nimic. Este o colaborare cu Natalia Gordienco și videoclipul a fost creat de regizor. Nu am apucături de piroman.”.

Codruța Filip și-a surprins fanii cu un videoclip postat online, în care o rochie de mireasă este cuprinsă de flăcări, imaginile generând reacții intense în mediul virtual.

„Am să mă-mbăt și-am să vin la nunta ta / În rochie albă, să fiu mai frumoasă decât ea / Să îți amintești lângă mine cum era / Cum era, cum era să nu mai poți să spui DA”, sunt câteva dintre versurile piesei Codruței Filip.