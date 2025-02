Acum, Marina Almășan revine cu un nou mesaj în care ține să lămurească situația, mărturisind că nu mai este dispusă să facă nicio declarație legată de acest subiect. De asemenea, prezentatoarea Tv explică de ce a cerut ordin de protecție împotriva fostului partener.

„Cu aproape un an în urma, am transmis presei un comunicat scurt, prin care anunțam că m-am despărțit de G. Cornu, manifestandu-mi dorința unei despărțiri civilizate și a unei discreții a presei. La cateva zile de la publicarea Comunicatului, G.Cornu a declanșat un întreg circ mediatic în jurul acestui subiect și o hărțuire a persoanei mele, cărora nu am reușit să le pun capăt decât apelând la Justiție și obținând în instanță, două ordine sucesive de protecție, pe durata unui an.

Efectul a fost invers : o inflamare fără precedent a atacurilor lui G. Cornu în presa centrală și online, un șir interminabil de jigniri, minciuni ordinare și amenințări cu procese prin care mi se cer înapoi cadouri primite în timpul celor 12 ani de relație, toate acestea nefiind decât o materializare a repetatelor amenințări verbale și scrise, primite de mine în ultimii ani.

Fără să gândesc prea mult și acționând emoțional, am intrat în acest joc, încercând să demontez minciunile aruncate în spațiul public de acest om fără caracter. Din acest moment însă am decis să mă extrag cu totul din acest circ abject, întreținut de un personaj care nu mai face parte din viața mea și încearcă disperat să rămână în atenția publicului.

Am un avocat strălucit – pe domnul Adrian Cuculis – care va fi, de astăzi, singurul mandatat de mine să vorbească despre acest caz. Justiția este cea care, în baza probelor, va pune verdictul final.

Am muncit prea mult la cariera mea si la imaginea mea, îmi iubesc prea mult familia, pentru a continua să mă las atrasă în această capcană.

Trecutul e trecut, alegeri greșite facem cu toții, de astăzi am decis să mă setez pe viitor, pe valorile adevărate, cele care m-au condus întotdeauna în viață. Mulțumesc presei pentru discreție și tact, considerând că deja, pe acest subiect s-a spus tot ce se putea spune. Și le multumesc celor impresionant de mulți, care , in toată această perioadă, mi-au acordat susținerea lor”, a declarat Marina Almășan pentru Libertatea.

Întrebata cum va combate minciunile care vor aparea in spatiul public, dacă a refuzat sa vorbeasca, realizatoarea de la TVR a spus : „Mă voi sfătui cu avocatul meu si probabil îl vom actiona în justitie pentru calomnie si defaimare”, a încheiat Marina Almășan.

