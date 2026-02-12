Oana Roman și-a deschis inima în fața urmăritorilor săi, împărtășind emoții profunde legate de pierderea mamei sale, Mioara Roman. La aproape doi ani de la trecerea în neființă a acesteia, durerea pierderii nu s-a diminuat.

Doi ani de la moartea mamei sale

Vedeta a publicat pe Instagram un mesaj emoționant, care a atins inimile celor care o urmăresc. „Mi-ați scris mulți astăzi că semăn din ce în ce mai tare cu mama. Mă gândesc mult la ea zilele astea, pentru că deja sâmbătă facem parastasul de doi ani. Prea repede trece timpul și lipsa ei este din ce în ce mai adâncă. Dorul e mai mare și durerea nu se estompează”, a scris Oana Roman în mediul online.

Mioara Roman, care s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, a jucat un rol esențial în viața Oanei, iar absența ei a lăsat un gol imens. Chiar dacă se bucură de o carieră de succes și de aprecierea publicului, Oana recunoaște că nimic nu poate înlocui prezența mamei în viața ei.

Amintirile pe care le păstrează însă o ajută să o simtă aproape. Vedeta a mai povestit emoționată cum, în urmă cu ceva timp, mama sa i-a apărut în vis, lăsându-i impresia că este încă prezentă alături de ea. „Azi noapte am visat ploaie și apoi te-am visat pe tine, mama. Erai atât de frumoasă și spuneam tuturor: uite cum mama mea rămâne frumoasă și tânără, căci așa te-am văzut mereu. Niciodată nu am putut să te văd altfel și pentru mine, ar fi trebuit să fii nemuritoare. Într-un fel ești nemuritoare”, a mărturisit Oana Roman.

Viața mai puțin știută a Mioarei Roman

Mioara Roman a murit pe 23 februarie 2024, la vârsta de 83 de ani. Jurnalist de radio, traducătoare şi profesoară de Limbă şi Civilizaţia Arabă, aceasta şi-a petrecut ultimii ani în spitale şi centre de recuperare, fiind diagnosticată cu mai multe afecţiuni.

Dincolo de cariera ei, Mioara Roman e cunoscută și datorită mariajului pe care l-a avut cu Petre Roman, fostul premier al României. Puțini știu însă că aceasta a mai avut o căsnicie. Primul soț al Mioarei Roman a fost Iosif Zilahy, fost antrenor al echipei naţionale feminine de scrimă.

Mioara Roman și Iosif Zilahy au fost căsătoriți timp de 12 ani, din mariajul lor rezultând o fată, Catinca. Mioara Roman avea 19 ani când s-a îndrăgostit de Iosif Zilahy, care la acea vreme avea 27 de ani. „M-a cucerit cu frumuseţea ei. Aveam 27 de ani când ne-am cunoscut la sala de scrimă.

A fost o poveste de dragoste foarte frumoasă”, spunea într-un interviu Iosif Zilahy, primul partener de viață al Mioarei Roman. Deși au ajuns la separare, cei doi au rămas în relații bune, ei țineau legătura mai ales pentru Catinca, fiica lor.

Iosif Zilahy i-a fost alături Mioarei Roman atât când aceasta a fost părăsită de Petre Roman, cât și când aceasta a avut probleme de sănătate. În septembrie 2022, el s-a stins din viață, anunțul fiind făcut de fiica lui.

