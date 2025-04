De curând, în cadrul unei conferințe cu victimele abuzului psihologic, Mariana Dănescu a vorbit despre faptul că e hărțuită și abuzată la locul de muncă, chiar de conducerea Teatrului Metropolis, acolo unde este angajată, a relatat Cancan. Actrița a înaintat chiar și o scrisoare conducerii unității, ajutată fiind de avocatul Adrian Cuculis.

Teatrul Metropolis neagă acuzațiile

Acum, emisiunea „Un show păcătos” de la Antena Stars a obținut o reacție din partea Teatrului Masca, negând acuzațiile făcute de actriță. „Respingem cu fermitate acuzațiile grave formulate de doamna Mariana Dănescu, care nu au niciun temei și sunt menite să denigreze instituția noastră. Asemenea afirmații nefondate și neadevărate aduc prejudicii grave imaginii teatrului și echipei noastre de profesioniști”, a transmis Teatrul Metropolis.

Conducerea a mai transmis: „Doamna Dănescu este în prezent angajată a teatrului și beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul de muncă, în condițiile respectării obligațiilor profesionale asumate prin același contract.

Subliniem importanța respectării obligațiilor contractuale și ale sarcinilor de lucru de către toți salariații, acestea fiind esențiale pentru buna funcționare a instituției și pentru îndeplinirea misiunii noastre culturale și educaționale”.

Mariana Dănescu e actriță cu carte de muncă la Teatrul Metropolis. Foto: captură Antena Stars

După ce Mariana Dănescu a acuzat Teatrul Metropolis de hărțuire și abuz, Adrian Cuculis, avocatul actriței, a făcut mai multe dezvăluiri: „Este ceva aproape fără precedent ca un actor consacrat, un actor de scenă și film, pur și simplu este o bătaie de joc ce se întâmplă acolo. Trimisă să joace pe stradă.

Actorii mai joacă și pe stradă în anumite situații, dar nu te duci să joci pe stradă, spre exemplu, cu blugii pe care îi iei de acasă, dacă ești bărbat, sau cu rochia cu care ai plecat de acasă. Mimi are contract de multă vreme, câștigat prin concurs la Teatrul Metropolis, și printre altele, Teatrul Metropolis mai are încă trei persoane care sunt personal contractant, personal cu contract”.

Cum a devenit celebră Mariana Dănescu

În anul 2013, Mariana Dănescu a vorbit despre cum a început munca ei în serialul „La Bloc”: „Am fost sunată şi invitată să particip la o selecţie în vederea efectuării distribuţiei primului sitcom românesc. M-am prezentat, m-am desfăşurat artistic şi apoi… m-am mutat definitiv la ei La bloc!

Am fost norocoasă, pentru că s-au prezentat foarte multe actriţe pe acest rol şi eu l-am câştigat! Filmam destul de mult timp! Dar eram obişnuită de la teatru! Asta e, când am ales să fiu actriţă am ştiut foarte bine ce implică această meserie!”, a zis ea.

Și a continuat: „Îmi place provocarea! O provocare a fost şi Lili din La Bloc. A fost prima participare într-un serial de televiziune. Şi rolul interpretat era un gen nou pentru mine. Dacă genul de femeie care este Lili nu m-ar fi distrat şi pe mine, poate nu l-aş fi interpretat. Când a început sitcomul nu mai speram să am un copil. Din cauza sarcinii mele, textele au fost adaptate. Ideea de a filma naşterea a fost a regizorilor Răzvan Săvescu şi Radu Dragomir”.

Este căsătorită cu Gabi Capră, alături de care are 2 copii, un băiat și o fată. Mihăiță este cel pe care l-a adus pe lume în timpul filmărilor „La Bloc”. „Naşterea unui copil este o bucurie pentru toată lumea. Mihai este un copil aşteptat cu multă dragoste şi fericirea de a-l avea m-a făcut să accept şi includerea evenimentului în serial.

Publicului căruia prin profesia mea mă adresez i-am oferit şi o zi fericită din viaţa mea. Şi bucuriile e bine să le împarți cu alţii! Nu prea am stat acasă după naştere. După o săptămână am reînceput filmările… acum mă gândesc şi eu că am fost destul de curajoasă! La filmări, Mihai a învăţat cum îi cheamă pe fiecare şi îi striga… Pe unii cu numele real, pe alţii cu cel al personajului din serial. Colegul Mihai venea însoţit de bona lui, oricum el venea mai târziu, ca vedetele… Avea şi o cameră separată cu toate condiţiile”, a mai precizat cea care i-a dat viaţă personajului Lili Jurcă.

