Fără a divulga ce se va întâmpla și fără a răspunde la întrebara ”Veți muri?” pusă de Jimmy Fallon, actrița a povestit cum s-a simțit după ce a citit scenariul ultimului episod.

„După ce l-am citit, am simţit nevoia să ies la aer, să mă plimb câteva ore. Era ca şi cum cineva apropiat urma să moară, am simţit un gol imens. Deodată, devenea real şi m-am întrebat: ce voi face cu viaţa mea de-acum încolo?”, a spus Turner.

Ultimul sezon din Game of Thrones a debutat oficial pe micul ecran pe 15 aprilie. Finalul serialului este considerat un mister. Nimeni nu știe cum se va evolua povestea deoarece episoadele au fost filmate înainte ca romancierul George R. R. Martin, autorul trilogiei ”A Song of Ice and Fire” (Cântec de gheață și foc), ce a inspirat saga, să termine de scris ultimul volum al fanteziei epice.

„Game of Thrones”, ajuns la al optulea sezon, se va încheia pe 19 mai.

Sophie Turner și iubitul ei, cântăreţul Joe Jonas, s-au căsătorit, săptămâna trecută, în cadrul unei ceremonii secrete în Las Vegas. Mai multe imagini de la evenimentul care a avut loc după ce formaţia Jonas Brothers a participat la Billboard Music Awards 2019 au apărut pe rețelele de socializare.

