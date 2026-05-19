Publicațiile din Franța și platformele de specialitate scriu despre revenirea cineastului român în competiția pentru Palme dOr, dar și despre rolurile interpretate de Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Presa franceză vorbește despre „Fjord” ca despre unul dintre cele mai așteptate filme europene ale anului, iar cotidianul francez Le Figaro notează că „toate privirile vor fi ațintite” asupra producției lui Mungiu la Cannes.

Potrivit informațiilor publicate de Festival de Cannes, filmul are o durată de 146 de minute și reprezintă o coproducție între România, Franța, Norvegia, Suedia și Danemarca.

„Sebastian Stan surprinde cu încă o transformare”

Le Figaro a analizat atmosfera de la Cannes înaintea proiecției filmului lui Cristian Mungiu. Potrivit publicației franceze, „Fjord” este văzut drept unul dintre titlurile capabile să ridice nivelul competiției oficiale din acest an.

Publicația franceză remarcă în special transformarea lui Sebastian Stan, descris drept de nerecunoscut în rolul unui patriarh chel. Jurnaliștii din Franța au mai scris că actorul româno-american surprinde cu încă o transformare, după rolurile apreciate din ultimii ani.

În același timp, Le Figaro amintește și de revenirea actriței Renate Reinsve la Cannes, după premiul pentru cea mai bună actriță câștigat în 2021 pentru filmul „Julie în 12 capitole”.

Presa franceză insistă și asupra poveștii din film. „Fjord” urmărește destinul unei familii româno-norvegiene stabilite într-un sat izolat din Norvegia. Problemele încep după ce profesorii observă urme suspecte pe corpul unuia dintre copii, iar autoritățile ajung să suspecteze metode dure de disciplină folosite în familie.

Platformele franceze de cinema insistă pe conflictul cultural

Și platformele franceze dedicate cinematografiei au început să promoveze intens noul proiect al lui Cristian Mungiu. AlloCine descrie filmul drept o dramă despre suspiciune, familie și diferențe culturale, accentuând conflictul dintre valorile tradiționale și normele societății occidentale moderne.

În același timp, distribuitorul francez Le Pacte confirmă că filmul va intra în cinematografele din Franța pe 19 august 2026 și pune accent pe dimensiunea socială a poveștii.

De asemenea, platforma franceză SensCritique pune accent pe atmosfera tensionată și pe relațiile dintre cele două familii din satul norvegian în care se desfășoară acțiunea.

Primele cronici internaționale sunt împărțite

După proiecția de la Cannes au început să apară și primele reacții critice internaționale. Cotidianul britanic The Guardian a publicat o cronică rezervată, în care descrie filmul drept o dramă ciudată despre abuzul asupra copiilor.

Jurnaliștii britanici consideră că pelicula ridică întrebări legate de prejudecăți culturale, religie și limitele autorității parentale, însă susține că finalul nu oferă suficiente răspunsuri spectatorului. Totuși, apreciază stilul vizual și tehnica regizorală specifice lui Cristian Mungiu.

În schimb, publicația spaniolă El Pais vorbește despre un portret ambiguu al conflictului dintre progresism și extremism religios. Criticii de acolo laudă interpretările lui Sebastian Stan și Renate Reinsve și spun că filmul ridică întrebări incomode despre integrare, credință și educația copiilor.

„Fjord” este primul film în limba engleză realizat de Cristian Mungiu și, în același timp, primul proiect cinematografic românesc în care joacă Sebastian Stan. Filmul a fost turnat în principal în Norvegia și este considerat una dintre cele mai importante producții europene prezentate la Cannes în acest an.

