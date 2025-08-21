Cu o experiență de peste două decenii în dans, Cypher (Alexandru Ciule), un nume respectat atât pe scenă, cât și în spatele pupitrului de DJ, a stat de vorbă cu Libertatea despre evenimentul care nu îl va recompensa pe câștigător doar cu titlul de cel mai bun dansator din țara noastră, ci îl va și trimite în finala mondială din SUA, de la Los Angeles.

Mentor al tinerilor dansatori și o prezență constantă în evenimentele de street dance din România, Cypher (Alexandru Ciule) va fi responsabil de energie și muzică la Red Bull Dance Your Style 2025, aducând în fața publicului vibe-ul autentic al culturii urbane.

Pentru Cypher, dansul nu este doar o artă, ci și o formă de educație, un limbaj universal care conectează oamenii. În cadrul competiției, el va ridica atmosfera prin selecția muzicală și prin experiența acumulată de-a lungul anilor, oferind participanților și spectatorilor un spectacol memorabil.

Când a început Cypher (Alexandru Ciule) să danseze

Libertatea: Povestește-ne despre background-ul tău în dans. Cum ai început, cine te-a influențat și ce momente au fost definitorii pentru tine atât în România, cât și pe plan internațional?

Cypher (Alexandru Ciule): Am descoperit dansul în școala generală, când vedeam la TV clipuri cu breakdance. Mi se păreau SF mișcările și încercam să le imit la școală. În liceu am cunoscut mai mulți băieți pasionați de zona asta, ne-am făcut un crew și așa am intrat în cultura hip-hop. Am continuat antrenamentele, m-am alăturat trupei Activisionz din Bacău și am descoperit și alte stiluri, mai ales house dance.

Ani de antrenamente, videoclipuri și workshopuri m-au format, iar comunitatea din Bacău a fost o școală valoroasă pentru mine. La facultate am început să merg la evenimente internaționale, unde i-am cunoscut pe pionierii stilurilor și am învățat direct de la ei. Am cofondat Artizthick cu Waana (Oana Neagu), prin care am contribuit la scena locală. Dansul m-a crescut și rămâne un stil de viață pe care îl păstrez și azi.

– Există un moment sau o experiență din cariera ta care te-a marcat și ți-a schimbat perspectiva asupra dansului?

– Călătoriile în Statele Unite ale Americii, mai ales la New York, mi-au schimbat perspectiva. Acolo am simțit autenticitatea scenei: oamenii dansează din plăcere, nu pentru concursuri sau recunoaștere. Pentru ei e viața de zi cu zi. Experiența asta mi-a amintit mereu ce e important: muzica, comunitatea, bucuria de a dansa.

– Cum ai descrie scena de street dance din România în momentul de față?

– E diversă și în creștere. Hip-hop-ul e cel mai puternic stil, dar există comunități solide și de Waacking, Dancehall, House, Breaking, Vogue, Electro. Evenimentele sunt din ce în ce mai multe și bine organizate, iar dansul a devenit o parte firească a vieții de noapte.

Cum s-a schimbat comunitatea de dans din România în ultimii 15 ani

– Ce schimbări majore ai observat în ultimii 10-15 ani în comunitatea de dans de la noi din țară?

– Prea multe să le pot menționa aici. Am văzut scena murind de două ori până acum. În 2008, când lucrurile erau foarte la început şi nivelul era scăzut, aveam în public 400-500 de oameni la un eveniment, ceea ce era o nebunie pentru vremea respectivă. În 2012-2013, lucrurile au luat o întorsătură tristă, când locul care era kilometrul 0 pe ce însemna dans în țară s-a închis. Atunci a fost prima dată când a murit scena, fiindcă nu se mai întâmpla mare lucru. Cei mai mulți nu îşi permiteau să aibă propriile evenimente şi nici experiența necesară să le organizeze la nivelul la care erau înainte.

Pentru mulți, să cheme dansatori din străinătate, ca să se poată continua workshopurile, era un lucru care nici măcar nu putea fi luat în calcul. Oportunitățile au scăzut drastic și instructorii nu prea mai aveau pe unde să predea. Drept pentru care mulți s-au lăsat. Fie pentru o vreme, fie permanent. Partea bună este că asta ne-a determinat pe toți să ne construim propriile platforme.

Lucrurile s-au descentralizat, competiția a fost binevenită, fiindcă ne-a împins pe toți să evoluăm, și scena a început să ia amploare din nou. Aveam evenimente mari în mai multe părți din țară, nivelul de dans a crescut per total și lucrurile mergeau mai bine ca oricând, chiar dacă în continuare era un efort destul de mare să ne susținem singuri. După a venit 2020 și știm cu toții cum mers. Atunci s-a întâmplat a doua oară.

Diferența e că deși mulți și-au schimbat prioritățile în perioada respectivă, aveam mai mulți oameni decât înainte care să țină lucrurile în viață și, după o vreme în care lucrurile au fost destul de ciudate, totul e revenit la normal. După cum ziceam mai sus, astăzi mi se pare că suntem într-un punct divers și destul de elevat. Sunt foarte curios unde vom fi în câțiva ani și ce o să mai apară.

– Cât de bine crezi că reușesc dansatorii români să se adapteze la noile trenduri internaționale?

– La battle-uri şi show-uri totul este în creștere sau se menține. În ultima vreme au început să crească numărul și frecvența rezultatelor la nivel internațional, ceea ce e foarte bine. E important pentru cariera fiecăruia dintre noi să existe oameni care să reprezinte în afară scena locală, iar în momentul în care există mai multe rezultate, crește profilul întregii comunități. E la fel ca în sport: contează și reputația pe care o ai şi lumea devine mai atentă la tine în momentul în care ai rezultate, chiar dacă tu erai la fel de bun şi înainte de ele.

Și la evenimentele internaționale, când publicul știe că o scenă are dansatori buni, îi primește altfel. Tot te bați cu superstaruri din scena globală, dar ai mai puțin de demonstrat până te acceptă lumea ca fiind „calificat” în ceea ce faci. În rest, mi se pare că am început să ne mulăm, indiferent de format, şi să devenim mai conștienți de cerințele fiecărui tip de eveniment.

– Ce rol crezi că joacă educația informală, workshopuri, battle-uri, jams, în dezvoltarea unui dansator în România? Există suficient sprijin?

– Workshopurile, battle-urile și jamurile sunt esențiale. Te învață tehnică, muzicalitate, cum să performezi sub presiune și cum să te conectezi cu publicul. Jamurile aduc comunitatea împreună într-un mod relaxat. Totul pornește de la muzică, ea este cheia evoluției.

În ce orașe din România s-a dezvoltat cel mai mult dansul

– Există orașe sau comunități în România care crezi că funcționează ca „huburi” pentru street dance? Unde vezi cele mai efervescente mișcări?

– Bucureștiul e cel mai dezvoltat, urmat de Cluj, Timișoara și Brașov. Există și dansatori buni în orașe ca Mureș, Galați, Iași, Bacău, Constanța, dar majoritatea s-au mutat în huburi. Cele mai efervescente momente le vezi la evenimente ca Red Bull Dance Your Style.

– Ce părere ai despre evenimentele de profil din țară? Se dezvoltă? Se adresează bine dansatorilor?

– După cum mai spuneam, e în continuă dezvoltare. Suntem departe de unde am pornit, dar mai avem mult de mers. În schimb, suntem mai bine ca niciodată, ne dezvoltăm în continuare şi avem deja evenimente și branduri longevive. Nu are cum să fie perfect, fiind în Europa de Est, dar ne apropiem destul de mult uneori. Ne-ar ajuta mai multe finanțări. În felul ăsta nu numai că am putea crește producția evenimentelor, dar ne-ar permite să facem per total experiențe mai colorate.

În schimb, pentru moment, mi se pare că suntem într-un punct foarte bun atât ca experiențe pentru participanți, cât și pentru public. Când am început, nici nu ne gândeam că vom avea posibilitățile de azi la noi în țară. Acum avem opțiuni, ceea ce la finalul zilei e un privilegiu.

– Ești implicat în diverse proiecte și battle-uri. Cum vezi competiția Red Bull Dance Your Style și ce aduce ea diferit față de alte formate de battle?

– Red Bull Dance Your Style e special prin muzica folosită: hituri din orice gen, nu doar cele specifice unui anumit tip de dans. Asta obligă dansatorii să fie creativi și să se adapteze rapid, să improvizeze și să se conecteze cu publicul. Spre deosebire de alte battle-uri unde juriul decide, aici publicul votează.

Energia transmisă contează cel mai mult și nu poate fi falsificată. Competiția oferă dansatorilor expunere internațională, le deschide uși și aduce un public nou către scena de street dance.

Cypher (Alexandru Ciule) așteaptă o finală Red Bull Dance Your Style electrizantă

– Ce ne poți spune despre ediția din 2025? La ce să ne așteptăm de la finala națională: ca atmosferă, ca nivel al concurenților și ca diversitate a stilurilor de dans prezente?

– Cred că va fi una dintre cele mai interesante ediții de până acum. Avem 16 dansatori de top, care acoperă o gamă largă de stiluri, unele prezente pentru prima dată la finala națională. Avem Hip-Hop, Waacking, Dancehall, Vogue, Bonebreaking, Contemporan, Popping, Experimental, Electro. Doar când mă uit pe listă îmi vine să ridic sprâncenele.

Sunt foarte curios ce va face fiecare, cum vor aborda muzica şi battle-urile şi mă entuziasmează posibilitățile. Va fi tare, promit!

– Ce calități ar trebui să aibă dansatorul care va câștiga finala națională și va reprezenta România la finala globală din Los Angeles?

– Nu am o listă de calități pregătită, dar pot să dau niște sfaturi necerute. Să-și reprezinte stilul, după cum spune și numele evenimentului. Să-și lase emoțiile acasă, fie că vorbim de scena de aici sau de acolo, să asculte muzica și să o scoată în evidență cât mai frumos. Să se exprime cât mai nefiltrat și liber. Să danseze și cu oponentul, nu doar cu publicul. Și, indiferent cine câștigă, să se bucure de experiență, să lase tot pe scenă și să se distreze. Dance Your Style și atât!