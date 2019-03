„Sunt creaţia mamei mele şi a tatălui meu, la modul că tatăl, şi o spun de fiecare dată, nu există locul doi, numai locul unu. Iar mama, crescând lângă ea şi văzând-o atât de puternică, pentru că pe vremea aia mama era ceva senzaţional. Îmi lipseşte enorm, este 70% din mine, dar ştiu că de acolo, de unde este, mă veghează şi ştiu cât de mândră şi de fericită era de tot ceea ce făceam”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Anamaria Prodan a vorbit despre regretele pe care le are. „Mi-aş cere iertare pentru toate zilele în care nu o sunam, pentru că ştii cum suntem noi, noi preţuim foarte tare părinţii după ce nu îi avem. Pentru faptul că mă suna săraca. . Pentru asta mi-aş cere scuze că ar fi trebuit să stau secundă de secundă cu ea şi pentru faptul că am supărat-o de multe ori şi i-aş mulţumi pentru fiecare secundă din viaţa mea. Întotdeauna am avut-o alături de mine şi în spatele meu, undeva, îi simţeam răsuflarea în ceafă şi am ştiut întotdeauna că orice aş face rău pe pământul ăsta, este acolo să mă ridice”, a spus Anamria Prodan.

Ionela Prodan a murit, după ce s-a luptat o perioadă lungă de timp cu o boală cruntă. Mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzică populară și-a petrecut ultima perioadă a vieții mai mult prin spital.

