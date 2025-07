Regula de aur a celor de la Mahala Rai Banda. „Nu vreau niciun ban” |VIDEO EXCLUSIV

Formația Mahala Rai Banda are în jur de 80 de concerte pe an, nu doar pe teritoriul României, ci în toate colțurile lumii. Melodiile lor s-au făcut auzite în locuri faimoase precum Opera din Viena, BBC Studio 6, Opera Garnieri din Paris ori Arts Center din Moscova, fiind chiar și în deschiderea unor concerte susținute de artiști internaționali de renume. Succesul lor pare că stă într-o regulă pe care liderul formației, Aurel Ioniță, o are de ani buni.