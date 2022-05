A sperat să ajungă în marea finală de la „Survivor România”, însă a fost eliminat. Relu Pănescu a făcut parte din echipa Războinicilor și a adus de multe ori puncte echipei sale. În cele două luni petrecute în Republica Dominicană, fostul concurent a slăbit 14 kilograme.

„În primele două luni am slăbit 14 kg, am fost de-a dreptul şocat în momentul în care la proba cântarului, filmată în acel consiliu, am văzut cu ochii mei cifra electronică afişată. Atâtea kilograme nu am avut nici măcar în ultimul an de liceu, în urmă cu 32 de ani.

Pot spune că în urma acestei experienţe trăite acolo, voi pune preţ pe mâncare, nu voi mai face mofturi şi figuri faţă de mâncare, voi aprecia fiecare bucăţică de pâine, aş putea spune. Primele zile după eliminarea din aventura Survivor România 2022 au fost critice, au fost foarte delicate, pentru că devoram orice primeam de mâncare, dar treptat am reuşit să-mi ţin sub control senzaţia de foame, mai puţin faţă de dulciuri. Cu siguranţă voi fi foarte atent la ce anume şi cât mănânc, având în momentul de faţă acces nelimitat la hrană, pentru a nu trece în partea opusă, de a mânca fără măsură”, a declarat Relu Pănescu pentru Click!.

Imediat ce a ieșit din competiție, el și-a sunat soția prin video call. Relu era îngrijorat și de starea de sănătate a tatălui său, astfel că aceasta a fost prima întrebare pe care i-a pus-o partenerei sale.

„Am respectat toate procedurile necesare bunei desfăşurări a emisiunii «Survivor», iar primul lucru pe care l-am făcut după ce am avut permisiunea şi am intrat în posesia lucrurilor personale, am luat legătura prin video call cu soţia mea, Cerasela Maria, cu fetiţa mea (îngeraşul lu tata, Alessia Elena), pentru că eram nerăbdător.

Totodată, primul lucru de care le-am întrebat a fost despre starea de sănătate a tatălui meu. Ca să fiu sincer 100%, vreau să specific că înainte de toate acestea, am dat iama în mâncarea pe care am primit-o. Am devorat pur şi simplu 6 caserole, în decurs de maximum 5 minute”, a povestit Relu Pănescu.

„Voi păstra legătura cu câteva persoane”

Fostul concurent din echipa Războinicilor a mărturisit că nu va ține legătura cu toți colegii de la „Survivor România”, pentru că mulți au principii diferite față de ale sale.

„Voi păstra legătura cu câteva persoane, puţine dintre ele, pentru că majoritatea colegilor au dat dovadă de caractere nepotrivite cu principiile şi criteriile mele de valori. Nu mi-am făcut niciun prieten acolo, în această perioadă, deoarece timpul petrecut a fost mult prea scurt, iar eu consider că o legătură de prietenie necesită timp în care să dai dovadă de respect, întrajutorare reciprocă, să fii total dezinteresat de obţinerea de avantaje, indiferent de natura lor. E foarte adevărat faptul că s-au format legături de amiciţie între mine şi câţiva dintre colegii din echipa Războinicilor, ca de altfel şi din echipa Faimoşilor, pe care sper să le transformăm în relaţii de prietenie, dar numai timpul va spune adevărul”, a mai declarat acesta pentru sursa mai sus menționată.

