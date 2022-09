A simţit-o pe pielea lui chef Nicolai Tand, căruia încă din primele două gale ruleta i-a adus personaje cu un flow (n.r. – debit verbal) impresionant. După ce în prima gală, chef Nicolai a luptat cu versurile în limba engleză pe ritmuri de rap, de data aceasta, ruleta i-a pus la grea încercare dicţia în limba română, într-un ritm la fel de alert, oferindu-le celor doi o transformare în Ami şi Grasu XXL.

Pentru a se asigura că reţine versurile atât de solicitante, Nicolai Tand a apelat la un remediu naturist – fructele de goji. „Am citit că sunt foarte bune pentru memorie, aşa că de când am început «Te cunosc de undeva!» am grijă să le consum cât mai des, fie sub formă de ceai ori pur şi simplu ca o gustare”, a dezvăluit chef Nicolai Tand.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Nu doar reţinerea versurilor va fi o provocare pentru Nicolai în cea de-a doua gală „Te cunosc de undeva!”, difuzată mâine, de la 20:00, la Antena 1, ci şi transformarea în Grasu XXL. Mai bine de şase ore a petrecut chef Nicolai în cabina de machiaj pentru a intra cât mai bine în pielea personajului.

Recomandări REPORTAJ. Călătorie cu troleul doamnei Polixenia: „Sunt soție, mamă și bunică, iar când plec de acasă, conduc troleibuzul”

După ce cu o gală înainte a fost nevoit să renunţe la barbă, acum a trebuit să îşi pună una nouă, dar şi lentile de contact – o premieră pentru el. Cum s-a descurcat în cabina de machiaj, precum şi întregul moment al transformării vor putea fi urmărite mâine seară, în cadrul celei mai noi gale „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a uitat în telefonul soției și a fost șocat. Ce a văzut l-a făcut să divorțează după 20 de ani de relație

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Viva.ro Scandal MONSTRU la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” Ce a pățit Cristi Mitrea, tatăl copilului Andreei Mantea

Observatornews.ro Mașina care a ucis-o pe Diana în Italia, filmată de camere. Tânăra româncă a fost lovită mortal și abandonată pe marginea drumului

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini într-o familie din Vâlcea

FANATIK.RO Horoscop Urania pentru săptămâna 17- 23 septembrie 2022. Soarele în Balanță produce schimbări

Orangesport.ro VIDEO | Ce i-a făcut fata din imagine unui tânăr de doar 18 ani, când toate camerele erau pe ei. Băiatul, pus în încurcătură

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2022. Taurii pot pierde astăzi multe, fără să-și dea seama, în special în relațiile cu cei dragi, pierd teren și încrederea lor

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România