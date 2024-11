Nicolai Tand și Sorin Brotnei au triumfat în sezonul 7 al competiției Asia Express, câștigând marele premiu de 30.000 de euro după un traseu epuizant pe „Drumul zeilor”. Aventura lor a fost marcată de provocări intense și momente tensionate, dar și de o camaraderie deosebită care le-a adus succesul în final.

„A fost mult mai greu decât s-a văzut la televizor. Eu așa stres și angoasă, și teamă nu am trăit de mulți ani. S-a văzut pe moaca mea. Adică am intrat într-o competiție, eu toată viața mea am muncit și știu că doar prin muncă… unii au făcut caterincă, eu nu știu să fac caterincă, că nu e stilul meu.

Pentru că de mic a trebuit să muncesc și nu e stilul meu, și atunci am intrat în competiție și încetul cu încetul mi-am dat seama că trebuie să mă duc mai departe. Când ești acolo, nu ai vrea să ieși primul, după ce stai două-trei etape, mai vrei un pic. E o aventură”, a declarat Nicolai Tand pentru FANATIK.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Recomandări Anchetă la Castelul Peleș după dezvăluirile Libertatea. Corpul de control al Ministerului Culturii a cerut actele contabile din 2019 și documente interne. Mărturia unui turist șocat de hoția angajaților

„O săptămână, Monica mea mă întreba în fiecare zi dacă sunt OK, dacă sunt bine”

Pentru Nicolai Tand, experiența Asia Express a fost una dificilă și extenuantă. Celebrul chef a povestit că a avut nevoie de o săptămână pentru a se readapta la viața de zi cu zi. După întoarcerea acasă, soția sa a observat cât de mult l-a schimbat experiența și l-a întrebat zilnic dacă se simte bine. Nicolai Tand a mărturisit că s-a obișnuit cu ritmul intens al competiției, unde dimineața începea alergând după mașini, așa că revenirea la viața obișnuită a fost dificilă.

„O săptămână, Monica mea mă întreba în fiecare zi dacă sunt OK, dacă sunt bine. În prima săptămână, asta spunea «ești bine? ești OK?». I-am zis Monicăi, am fost într-o competiție în care dimineața însemna să alerg după mașini și dacă stau un pic nu sunt bine, nu mă regăsesc, e normal.

Adică o lună jumătate, în mai multe orașe, am alergat și dintr-odată să stau. E ca o femeie care naște, îi ia 9 luni până să crească bebelușul și în 2-3 zile să piardă tot… e imposibil. E legea naturii, e firesc. Mi-am intrat destul de repede în ritm că m-am apucat de treabă. N-am avut timp să stau mai multe zile, aveam nevoie să mă întorc la business. Vai de capul meu”, a mai declarat câștigătorul Asia Express 2024.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea – Alegeri prezidențiale: candidații cu cele mai mari șanse să intre în turul 2

„În tensiune, ne-am ciondănit un pic, dar asta e competiția”

Competiția a testat și relația cu Sorin Brotnei, prietenul său de ani buni și finul său. Deși până acum nu avuseseră conflicte, stresul și oboseala de pe „Drumul zeilor” au dus la câteva momente tensionate.

„Până acum, cu Sorin, ne vedeam ca vecinii, la o bere, la din astea. De ce să ne certăm pe o bucată de carne? Dar și acolo nu ne-am certat, acolo aveam păreri diferite. Doar că în tensiune, ne-am ciondănit un pic, dar asta e competiția. Adică n-am mers la Asia Express ca să ne dea de mâncare, mic-dejun, prânz și cină”, mai spune el.

După revenirea din competiție, Nicolai Tand și-a reluat activitatea în afaceri și s-a întors în bucătărie, locul în care se simte cel mai împlinit. Cu toate momentele dificile, atât Nicolai Tand, cât și Sorin Brotnei privesc acum Asia Express ca pe o experiență de neuitat, una care le-a întărit prietenia și i-a ajutat să își depășească limitele.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News