Rețeta de pui cu gorgonzola pe care Majda Aboulumosha a gătit-o în direct la PRO TV. Ce ingrediente a folosit

Preparatul, deși are un aer sofisticat, poate fi gătit cu ușurință acasă, urmând pașii simpli pe care prezentatoarea i-a arătat în direct. Rezultatul? O combinație cremoasă, bogată și plină de savoare, demnă de un meniu de restaurant.

Ingredientele folosite de Majda Aboulumosha

Pentru orezul turcesc

2 căni de orez (lăsat la înmuiat aproximativ 20 de minute)

2 linguri de unt

1 lingură de ulei de măsline

50 g de fidea (sau paste orzo)

3 căni de apă

sare după gust

Pentru pui și sosul de gorgonzola

500–600 ml smântână lichidă (minimum 20% grăsime)

180–200 g brânză gorgonzola

2–3 căței de usturoi

1 linguriță de unt

piept de pui (tăiat bucăți potrivite)

sare și piper după gust

Mod de preparare

Pentru început, vedeta a explicat că secretul unui preparat reușit este organizarea. A pregătit mai întâi orezul turcesc, o garnitură aromată care completează perfect sosul intens de gorgonzola. Într-o cratiță, a topit două linguri de unt și o lingură de ulei de măsline, peste care a adăugat 50 de grame de fidea mărunțită, potrivit celor de la PRO TV. Fideaua a fost rumenită până a prins o culoare aurie, apoi Majda Aboulumosha a pus două căni de orez, înmuiat timp de 20 de minute, și a amestecat ușor.

După ce orezul a fost acoperit cu trei căni de apă, a lăsat totul să fiarbă la foc mic, cu capacul pus, pentru ca boabele să se gătească uniform fără să se lipească. Secretul este să nu amesteci orezul după ce începe să fiarbă, astfel iese pufos și frumos, după cum a explicat Majda.

Partea centrală a rețetei este sosul de gorgonzola, care dă preparatului gustul bogat și textura cremoasă. După ce a prăjit bucățile de piept de pui alături de câțiva căței de usturoi zdrobiți, Majda Aboulumosha a scos carnea pe o farfurie și a folosit aceeași tigaie pentru sos. A adăugat o linguriță de unt, 180–200 g de brânză gorgonzola și 500–600 ml de smântână lichidă cu minim 20% grăsime.

Nu e nevoie de făină sau de amidon, gorgonzola și smântâna se îngroașă natural dacă le lași la foc mic și le amesteci ușor, după cum a precizat vedeta. Când sosul a devenit consistent, a adăugat din nou bucățile de pui și a mai lăsat totul pe foc câteva minute, pentru ca aromele să se îmbine perfect.

La final, Majda a servit puiul cu sosul cremos de gorgonzola alături de orezul turcesc pufos. Contrastul dintre textura fină a sosului și orezul aromat a făcut ca preparatul să fie unul complet, potrivit pentru o masă specială sau pentru o cină în familie.

