Rețeta de tacos cu carne de vită, recomandată de Laura Cosoi. „A trecut ceva vreme de când am promis”

„A trecut ceva vreme de cand am promis aceasta reteta.
Tacos cu carne de vită, guacamole și cheddar (4 porții)
Ingrediente:
Pentru tacos
8 taco shells din porumb
500 g carne de vită tocată
150–200 g brânză cheddar rasă
Pentru carne
2 linguri ulei
1 ceap[
2 linguri pastă de roșii (opțional, pentru un sos mai legat)
Condimente pentru tacos:
2 lingurițe boia dulce
1 linguriță chimion măcinat
1 linguriță pudră de chili (după cât de iute îți place)
1 linguriță oregano uscat
¼ linguriță boia afumată (opțional, dar foarte bună)
½ linguriță sare
¼ linguriță piper negru
Pentru guacamole
2 avocado copți
1 roșie mică, tăiată cubulețe
¼ ceapă roșie, tocată foarte fin
2 linguri coriandru proaspăt tocat
sucul de la ½ lime (sau lămâie)
sare și piper, după gust
Pentru topping
1 roșie mare, cubulețe
1 ardei gras roșu, cubulețe mici
½ ceapă roșie, tocată fin
coriandru proaspăt tocat
felii de lime, pentru servire (opțional)
Mod de preparare
1. Prepară guacamole
Pasează avocado cu o furculiță. Adaugă roșia, ceapa roșie, coriandrul, sucul de lime, sare și piper. Amestecă și lasă deoparte.
2. Prepară carnea
Încinge uleiul și călește ceapa cu uleiul si 2 linguri apa , 30 de secunde. Adaugă carnea tocata și rumenește-o bine, desfăcând-o cu o spatulă.
Încorporează toate condimentele, apoi pasta de roșii. Lasă să fiarbă 15-20 min până când lichidul scade și carnea devine suculentă și bine condimentată.
3. Umple tacos
În fiecare taco shell pune:
un strat de carne,
apoi un strat generos de guacamole, ceapa maruntita, coriandru, rosia cubulete, ardeiul rosu si branza rasa
Așază-le într-o tavă.
4. La cuptor
Coace la 190°C (cuptor preîncălzit) timp de 4–6 minute, doar până când cheddarul se topește și taco shell-urile devin și mai crocante.
Poftă bună! Rezultatul este o combinație foarte echilibrată: taco crocant, carne aromată cu chimion și chili, guacamole cremos, legume proaspete și cheddar topit”, este rețeta recomandată de Laura Cosoi.
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