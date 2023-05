În urmă cu doar câteva ore, Rihanna a postat pe contul său de Instagram o serie de fotografii de la prima sarcină. Artista a renunțat la sutien și a pozat într-o pereche de bikini minusculi. Și-a acoperit sânii cu mâinile și a pozat fără inhibiții.

„În onoarea primei mele sarcini, îmbrățișând maternitatea și magia pe care acest trup a făcut-o. Bebe RZA… se afla acolo fără să aibă idee cât de nebună este mama lui sau în cât de obsedată mă va transforma”, a scris Rihanna pe Instagram, unde a postat imaginile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Fotografiile cu artista din Barbados au fost de mare succes pe rețelele de socializare, pentru că în doar câteva ore s-au strâns aproximativ 8 milioane de vizualizări. Fanii au comentat imediat și au felicitat-o pe Rihanna pentru sarcină. „Faci sarcina să pară atât de furmoasă și sexy!”, „Fără cuvinte”, Ești superbă”, „Ești atât de frumoasă”, sunt doar câteva dintre complimentele primite de celebra artistă.

Recomandări Suferința nevăzută a dependenților de jocuri de noroc. Medici psihiatri: „Este o cocaină digitală și ei nu se pot ascunde de drog, este peste tot”

Rihanna este însărcinată a doua oară

Rihanna, câștigătoare a nouă premii Grammy, este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Artista a anunțat vestea odată cu apariția sa în show-ul din pauza Super Bowl.

În vârstă de 34 de ani, artista, care a născut primul ei copil în urmă cu un an, a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale atunci când a urcat pe scenă și și-a arătat burtica de gravidă în fața unui public global de milioane de oameni, pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, unde s-au înfruntat Philadelphia Eagles și Kansas City Chiefs.

A fost prima dată când Rihanna a urcat pe scenă din 2018, când a cântat la Premiile Grammy.

Îmbrăcată într-o salopetă roșie, Rihanna a început spectacolul suspendată pe o platformă deasupra terenului, în timp ce a cântat hit-ul „Bitch Better Have My Money”. Platforma a coborât apoi spre teren, unde cântăreața s-a alăturat pe scenă unui grup de dansatori în alb.

Rihanna a devenit mamă pentru prima dată pe 13 mai 2022. Ea și partenerul său, rapperul A$AP Rocky, au păstrat discreția până acum în privința familiei lor și nu au dezvăluit încă numele primului lor copil.

FOTO: Instagram, Hepta

Playtech.ro Adevărul despre relaţia dintre Kate şi William şi Camilla! Ce a făcut regina de faţă cu toţi, pozele vorbesc de la sine

Viva.ro Poveste de dragoste ca-n filme între doi actori români! Sunt căsătoriți de 39 de ani, iar el a cerut-o de soție în ziua în care s-au cunoscut

TVMANIA.RO The Crown, sezonul 6. Când au premiera ultimele episoade din serialul Netflix

FANATIK.RO Ce se întâmplă dacă adaugi oțet în apa în care fierbe orezul. Trucul pe care mulți bucătari îl folosesc

Știrileprotv.ro FOTO O vedetă din România, suporter de lux la Manchester City - Real Madrid. A fost surprinsă la TV, la finalul partidei

Observatornews.ro O fetiță de 12 ani, blondă și cu ochi albaștri, vânează răpitorii copiilor ucraineni. Iryna este momeala virtuală de pe dark web

Orangesport.ro Un străin venit să lucreze în România a intrat în celebrul palat al lui Gigi Becali. Ce descoperire a făcut şi reacţia afaceristului: "Este incredibil"

Unica.ro Cum a încercat un bărbat s-o agațe pe fiica Andreei Esca într-un restaurant. 'Avea peste 50 de ani'