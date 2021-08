Bucătarul a fost invitat la „Splash! Vedete la apă”, alături de Blvck Matias, și el fost concurent al show-ului culinar de la Antena 1.

„Bună ziua, bună ziua, diamantelor! Deci am luat invitație la «Splash! Vedete la apă» (vă mulțumesc frumos @antena1_oficial). Și am făcut două zile de training, am făcut prima dată jumping în apă. Dar am făcut mai bine decât am crezut eu. (…) Sunt la ultimul grup cu @blvckmatias.

O să anunț pe story sau ceva! Deci diamantelor, o zi super minunată!!!!”, a scris Riki pe contul său de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Rikito Watanabe, de la „Chefi la cuțite”, și-a spus povestea pentru Libertatea. „Povestea mea începe în iarna lui 1993, în Sendai, acolo unde m-am născut. În cel mai mare oraș din nordul Japoniei. Tatăl meu a fost mereu departe de casă, din cauza faptului că lucra mult și avea întâlniri și prin alte țări. Cred că mi-a lipsit destul de mult în copilărie, dar am înțeles că uneori părinții trebuie să facă sacrificii pentru copiii lor. Am învățat să fiu optimist, să privesc partea plină a paharului, chiar și atunci când îmi era greu și dor de el”.

„Splash! Vedete la apă” revine la Antena 1

12 artiști și sportivi au început antrenamentele pentru „Splash! Vedete la apă”. Giani Kiriță, Cătălin Cazacu, Mario Fresh, Otilia Bilionera, Alina Pușcaș, Margherita, Cristi Pulhac, pălărierul Radu Itu, Fachiru din Periș, DJ Harra, Chelsea Gandrabura și Natalia Duminică au început pregătirea alături de unii dintre cei mai cunoscuți antrenori din România, totul pentru ca prestațiile lor să fie de excepție.

Dar dacă forma fizică nu este o problemă pentru cei mai mulți, când vine vorba de sărituri complexe și înălțimi amețitoare și temeri, situația se schimbă.

Citeşte şi:

Patru etaje mai presus de lege. Cum se încearcă ridicarea a două blocuri de 9 etaje la doi pași de Aeroportul Băneasa

Un tânăr de 29 de ani, victima exploziei de la Zărnești. Bărbatul lucra la uzina Tohan și era în afara programului

Dacă domnul Cîțu conducea o companie, era zburat, după ce se referea la doar 1% dintre angajații săi

PARTENERI - GSP.RO Românul care l-a lăsat mască pe Țiriac: „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”

Playtech.ro Alexandra Dinu, gest JENANT în București. Nu a avut nicio rușine, este incredibil...

Observatornews.ro Filmul tragediei din Ploieşti: Cum au căzut gemenii de doi ani de la etajul 10. În momentul impactului, mama lor făcea live pe Facebook

HOROSCOP Horoscop 12 august 2021. Săgetătorilor le-a venit rândul să fie în centrul atenției unui grup mai mare

Știrileprotv.ro Șofer amendat în Mamaia din cauza numărului obscen de la mașină. Polițiștii i-au reținut certificatul și plăcuțele de înmatriculare. VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!