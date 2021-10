Recent, Rita Mureșan a mărturisit cât de greu îi este să fie singură în România. A renunțat la carieră pentru a se dedica în totalitate creșterii fiicelor sale și acum este mândră de acestea. Fata cea mare a vedetei a studiat Chimie Genetică în New York, domeniu în care profesează de aproape 3 ani. Rebeca a avut nevoie de ajutorul mamei sale, iar Rita Mureșan a plecat imediat în America, unde a stat două luni, pentru a fi alături de fiica ei.

Creatoarea de modă recunoaște că au existat multe momente în care a plâns după copiii săi, însă a înțeles că asta a fost alegerea lor.

„Am stat aproape două luni cu Rebeca, vara asta, în America. A avut nevoie de mine și am fost acolo. Nu din punct de vedere sufletește, ci efectiv pentru o reorganizare de mutare, viață… Să spunem că a avut nevoie de mine să îi fiu alături. Mai multe lucruri adunate la un loc. A fost și Nelu (n.r. – Nelu Mureșan, fostul soț al Ritei) o bucată de timp și apoi eu am stat mai mult. A fost un moment unde a avut nevoie de amândoi.

Gloria (n.r. – fata mică) se mută în Asia, pentru că a terminat facultatea anul ăsta. Măcar până acum făceam escală la Londra când mă duceam la New York. Acum e una hăis și alta, cea. O să stea 6-7 luni acolo, apoi o să vină la Paris. O să facă marketing, primul ei job, foarte frumos. Nu stau în calea fericirii copiilor mei, dar asta nu înseamnă că eu nu mă prăbușesc plângând în casă. Dar nu impun, nu am impus niciodată. Am suferit foarte mult, când a plecat Rebeca. Efectiv simțeam că mă sfârșesc, mi-a luat vreo șase luni, cred că am plâns pe canapelele de la toate emisiunile. Am fost într-un șoc, pentru că viața mea se învârtea în jurul lor. Atașamentul… În viață avem lecții de a renunța la atașamente”, a dezvăluit Rita Mureșan.

Rita Mureșan: „Am pierdut vreo 12 kilograme în 3-4 zile”

În anul 2018, Rita Mureșan ajunsese să cântărească 100 de kilograme. Creatoarea de modă a reușit să slăbească și să fie într-o formă bună, iar acum mărturisește că nu a ținut nicio dietă. Greutățile prin care a trecut a făcut-o pe vedetă să piardă multe kilograme.

„Nu țin cură de slăbire, am făcut absolut tot ce mi-a stat stat în putință ca să pierd atunci kilogramele (n.r. – în 2018 când ajunsese să cântărească peste 100 de kg). Nu sunt datoare nimănui să dau vreo explicație, însă organismul meu reacționează așa cum își dorește el. Nu pot să îl înțeleg, sinceră să fiu. De exemplu, pe șocuri emoționale se spune că pierzi kilograme. Al meu pierde sau ia. Când a plecat mămica mea am pierdut vreo 12 kilograme, în 3-4 zile, foarte mult, și când a plecat Rebeca – că ăla a fost șocul – corpul meu a decis să adune kilograme”, spune Rita Mureșan.

