Mihai Bobonete, 42 de ani, are o relație solidă cu soția sa, Cătălina, 40 de ani, fiind căsătoriți din 2003. Familia este întregită de Octavian, 13 ani, și Maria, 8 ani.

În podcast-ul „Da Bravo”, actorul din „Las Fierbinți” i-a povestit lui Tudor Chirilă, invitatul acelei emisiuni, despre un detaliu din intimitatea familiei sale, pentru a completa amintirile artistului legate de relația pe care a avut-o cu Ioan Chirilă, tatăl său, legendarul jurnalist sportiv și scriitor.

Simplu, dar complex

An de an, pe 12 ianuarie, când este ziua fiului său Octavian, Mihai Bobonete îl înregistrează pe cel mic răspunzând la câteva întrebări simple la prima vedere, dar complexe. „De ziua lui, urcăm în mansardă, avem aceleași întrebări. «Ce este războiul?», «Ce este dragostea?», «De ce este cerul albastru?» și «Ce este Dumnezeu?». Ultima dată, Octav chiar m-a întrebat, curios, ce a răspuns în anii trecuți. O să le ascultăm peste ani, când va fi adult”, a mărturisit Bobo.

Remarcă dulce-amară

Actorul a precizat că se numără printre părinții ce au încredere să-și lase fiul singur să meargă la școală. A explicat de ce.

„Pe Octav îl las să meargă la școală cu bicicleta, fiindcă nu sunt treceri de pietoni. Acestea au devenit cele mai periculoase, trecerile de pietoni. Mama îmi zice: «Ce curaj ai să-l lași să se ducă pe lângă pădure!». Știe să înoate, are frică de foc, mai multe o vedea el… Și mama mi-a zis: «Dar tu cum ai învățat să înoți?!». «Nu ne arunca Lică după bac în mijlocul Dunării?!». Mama era șocată. La mijlocul Dunării, Lică Drăgulin ne-a aruncat de pe bac. Puteam să murim? Puteam! Am ieșit la suprafață și ne-am dus la mal. Așa am învățat să înot”, a explicat artistul.

„De la el învăț zilnic câte ceva nou”

Tatăl a vorbit laudativ despre fiul său în comentariile online pe care le-a avut de-a lungul anilor. Așa cum s-a întâmplat în 2021, când Octav a împlinit 11 ani. „O. este omul de la care învăț în fiecare zi câte ceva nou și, pe de altă parte, tot el reprezintă tot ce am eu mai bun pe lumea asta… El și soru-sa! La mulți ani, copilul meu”, a reacționat Mihai Bobonete la ceas aniversar.

