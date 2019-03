Meseria de actor este frumoasă, dar nu oricine poate să se simtă în largul lui când sute de ochi stau ațintiți și nu scapă nici o replică, expresie sau gest. Și totuși, actorii reușeșc să intre impecabil în pielea personajelor pe care le interpretează. Iată cum!

Anca Dinicu își schimbă ciorapii și se spală pe dinți



Anca Dinicu, cunoscută și din serialul ”Băieți de oraș”, care a fost difuzat la Antena 1, este atentă la detalii. Înainte să intre în scenă, actrița își schimbă, de pildă, șosetele. ”Da, trebuie neapărat să mă dau cu parfum, să îmi stea părul bine, să mă spăl pe dinți sau să mestec gumă, în caz că nu am periuța, să am ciorapii curați, adică să nu merg pe jos pe aici și după aceea să intru pe scenă cu ei, regulile acestea de igienă le fac pe toate, în rest, nu am un talisman, zic «baftă» și îmi ating colegul, să dau energie și să îmi iau energie de la el, atâta tot”, a declarat ea pentru Libertatea.

Carmen Tănase și Tania Popa pun preț pe credință

Marea actriță Carmen Tănase, care poate fi urmărită de telespectatori în serialul „Fructul oprit” de la Antena 1, este credincioasă și își rezervă câteva minute pentru a se reculege înainte de a ieși pe scena teatrului. „Vin cel puțin cu o oră înainte la cabină, la teatru, și în timp ce mă machiez, mă îmbrac, mă adun, mă concentrez pe ce am de făcut, iar înainte de a intra în scenă, de fiecare dată spun rugăciunea și mă închin”, ne-a mărturisit actrița.

În aceeași categorie se înscrie și Tania Popa. „Când intru pe scenă, chit că încep într-o poziție incomodă, cum mi s-a întâmplat că stau chircită și mâinile le am ocupate, îmi fac cruce. Dacă nu am mâna liberă, fac cu limba în gură. Atât”, ne-a spus ea.

Virginia Rogin mănâncă pentru a-și învinge emoțiile

Virginia Rogin are un obicei puțin mai… obișnuit înaintea spectacolelor. „Mănânc. Orice. La mine emoția se manifestă în stomac. Spre exemplu, când jucăm la teatru «Richard al III-lea», în care sunt scene de forță, de confruntare puternică, de fiecare dată sunt cu un copan în mână în culise (râde). Am colege care nu pot mânca nimic în ziua în care au spectacol. Dar eu am grijă să am mereu ceva în poșetă, un măr, o banană, un sendviș. Așa îmi anulez emoțiile”, a precizat actrița.

Paula Chirilă ia și dă șuturi în fund: „E un ritual special”



Paula Chirilă a împrumutat un obicei aparte și și-a molipsit apoi colegii de scenă. „E un ritual special și i-am învățat pe toți chestia asta, nu e al meu, l-am împrumutat, cred că de la Geo de la Teatrul de Artă. Ne dăm câte un șut în fund și ne urăm să cadă hârdăul peste noi pe scenă și să avem succes cu carul. Îl am de mulți ani. Trebuie să vezi cum ne aliniem toți și ne dăm câte un șut în fund înainte de a intra în scenă!”, ni s-a destăinuit actrița.

Ștefan Bănică meditează o oră

Ștefan Bănică are nevoie de liniște înainte de spectacole, o oră în care meditează și se reculege, ca să intre în starea necesară piesei de teatru în care urmează să joace sau a concertului pe care-l are de susținut. ”Nu am vreun ritual anume, dar am nevoie de ora de dinainte de spectacol, indiferent că e concert sau teatru, ca să-mi adun gândurile”, ne-a spus el.

