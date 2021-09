Rocsana Marcu a ajuns în presa din Marea Britanie. Cum au poreclit-o jurnaliștii britanici

Rocsana Marcu a renunțat în urmă cu aproximativ patru ani la cariera în televiziune, aceasta a fost prezentatoare la Antena Stars. Încă activează și în industria muzicală, dar acum are o nouă pasiune, un nou job. S-a stabilit în Londra, în Anglia și este acum agent imobiliar. „Când vorbim de imobiliare vorbim, de fapt, despre relația dintre oameni dintr-o perspectivă de afaceri. Și eu știu să relaționez cu oamenii, măcar prin prisma faptului că am fost prezentator TV atâția ani și că am experiență pe scenele muzicale. (…)

Am absolvit cursurile de agent imobiliar, acum mai fac unul ca să mă specializez și în obținerea finanțării. În plus, îmi place ceea ce fac, mai ales că mă pot ocupa și de fetițele mele. Sunt doar colaborator al unei agenții, nu lucrez altfel”, a declarat Rocsana Marcu pentru fanatik.ro în urmă cu ceva vreme.

În Marea Britanie ea a intrat în vizorul jurnaliștilor. Cei de la The Sun i-au dedicat o pagină în ziar numind-o Holly Willoughby a României, făcând referire la o cunoscută prezentatoare de televiziune ce este extrem de îndrăgită printre telespectatori, precizează playtech.ro.

Rocsana Marcu s-a mândrit cu reușita ei și pe pagina sa de Facebook unde a distribuit articolul în care apare, dar a arătat și un video cu ziarul.

