Cu ce se ocupă Rocsana Marcu de când a renunțat la cariera în televiziune și s-a mutat în Anglia

Rocsana Marcu a renunțat în urmă cu aproximativ patru ani la cariera în televiziune, aceasta a fost prezentatoare la Antena Stars. Încă activează în industria muzicală, dar acum are o nouă pasiune, un nou job.

S-a stabilit în Londra, în Anglia și este acum agent imobiliar. În plus, ea a urmat și cursuri pentru a se perfecționa în acest domeniu. „Când vorbim de imobiliare vorbim, de fapt, despre relația dintre oameni dintr-o perspectivă de afaceri. Și eu știu să relaționez cu oamenii, măcar prin prisma faptului că am fost prezentator TV atâția ani și că am experiență pe scenele muzicale. (…)

Am absolvit cursurile de agent imobiliar, acum mai fac unul ca să mă specializez și în obținerea finanțării. În plus, îmi place ceea ce fac, mai ales că mă pot ocupa și de fetițele mele. Sunt doar colaborator al unei agenții, nu lucrez altfel”, a declarat Rocsana Marcu pentru fanatik.ro.

Vedeta nu s-a gândit doar la ea când a luat această decizie, ci și la fiicele ei.

„Ca să fiu sinceră, am făcut totul pentru fetițele mele. Ele au mai fost la Londra, le-a plăcut enorm și chiar ele au insistat să ne mutăm acolo. Am avut o mulțime de emoții cu adaptarea, cu limba, cu școala, dar, din fericire, nu au fost niciun fel de probleme.

Cea mică a învățat în România la școala franceză, aveam emoții mai mari cu privire la adaptarea ei. Dar nu a avut nicio problemă, cred că mai greu mi-a fost mie în perioada asta”, a mai spus declarat Rocsana Marcu pentru sursa citată mai sus.

De ani buni Rocsana Marcu activează în industria muzicală așa că nu are de gând să renunțe la această mare pasiune a sa. Va continua să cânte la evenimente, în weekenduri.

„Voi cânta în continuare, dar la evenimentele din weekend. Acum, când se relaxează restricțiile și aici și începe sezonul nunților, voi avea de lucru și cu muzica. Nu am renunțat la muzică, dar acum sunt concentrată pe noua mea carieră”, a mai dezvăluit Rocsana Marcu.

