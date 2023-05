O lungă perioadă de timp, Rocsana Marcu a vândut proprietăți în Marea Britanie. A cunoscut succesul acolo, a avut mare succes, iar de curând s-a extins și vinde proprietăți în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Spune că are mulți clienți.

„E o mare nebunie aici! Vând case și cu criptomonede”

„Eu vând case plutitoare în cel mai mare proiect de aici din Dubai, pe insule. E super tare că din dormitor poți să vezi peștii, efectiv îți vin peștii la peretele din sticlă! E o mare nebunie aici! Vând case și cu criptomonede, am făcut training intensiv pentru cripto ca să putem încasa cripto pentru proprietăți. O astfel de casă costă 22 de milioane de dirhami.

În Dubai nu au voie să facă cazinouri, în schimb, aici, pe insule, va fi aranjat singurul cazino, făcut pe un iaht, care va sta în fața acestor proprietăți de pe insule. Va fi ceva senzațional!”, a pentru Click! Rocsana Marcu.

„Eu organizez pentru toți clienții care vin aici, și vin mulți, de exemplu acum am un grup de români din America, am zile în care merg cu ei să își aleagă ce vor să cumpere, iar apoi le și închiriez un iaht și le organizez o plimbare cu iahtul peste tot în Dubai, cu grupul.

E foarte tare! Îi duc peste tot, îi plimb. Îmbin și partea de organizare evenimente cu vânzările de casă. Eu venind de aproape 20 de ani în Dubai, îl știu mai bine decât Bucureștiul!”, a adăugat ea.

Ce proprietăți vinde în Dubai Rocsana Marcu

Ea a recunoscut că are clienții care nu își permit case și apartamente de milioane de euro, vinde și studiouri mici, în valoare de 100.000 de lire. „Nu vând aici numai proprietăți de zeci de milioane! Pe locul întâi la vânzări aici sunt studiourile. Am găsit studiouri la prețuri foarte bune, în anumite locuri aici în Dubai, și aproape de Dubai Marina, zona este foarte bună, și m-au rugat românii să le găsesc studiouri la prețuri cât mai accesibile și am de la 100.000 de lire în sus, dar chiria este foarte mare în Dubai, deci se merită ca și investiție, de luat.

Plus că le obțin și plan de plată de 6 până la 8 ani, depinde de dezvoltator, fără dobândă, fără comision. Am fost la o lansare și am vândut în 2 ore toate studiourile din locul respectiv! Nu e ușor deloc, e concurență, sunt foarte mulți agenți!”, a mai completat Rocsana Marcu.

Ce afacere de succes mai are în Marea Britanie

Pe lângă jobul de agent imobiliar, Rocsana Marcu se mai mândrește cu o afacere de succes. Fosta prezentatoare are o firmă de recrutare și are contracte semnate cu multe universități din Anglia. Se bucură din plin de reușitele pe care le are departe de casă și e mândră de tot ceea ce a realizat până în prezent.

„Am mai multe joburi aici, în Anglia, nu pot să stau locului, trebuie să fac mereu câte ceva! Sunt agent de real estate, fac evenimente și recrutez studenți. Este al doilea business al meu pe care îl am în Anglia! Recrutez studenți pentru că eu am avut firmă de recrutare în România, unde recrutam în mare parte filipineze.

Când m-am mutat aici, în afară de real estate – imobiliare -, am ținut foarte mult să continui cu firma de recrutare pentru că aici poți face așa ceva dacă ai un atestat în recrutare, dacă ai experiență. Așa că eu am zis că îmi încarc certificatul pe site-ul guvernului, când mi-am înființat firma, să le arăt că am toate aprobările necesare, că poate mă autorizează să recrutez studenți”, a mai povestit Rocsana Marcu pentru Click!.

