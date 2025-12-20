În ciuda programului strict de interviuri stabilit de Disney, Oona Chaplin își ia timpul necesar pentru a discuta despre rolul său. Actrița hispano-britanică în vârstă de 39 de ani descrie cu entuziasm personajul Varang, liderul poporului cenușiilor, o Na’vi care se răzbună pentru distrugerile cauzate de o erupție vulcanică.

„În spatele furiei lui Varang se ascunde o durere imensă, o vulnerabilitate, o traumă. Îmi place foarte mult. O găsesc intrigantă, flamboaiantă!”, a spus Chaplin despre personajul lui Varang, potrivit Le Monde.

Pentru a intra în pielea acestei războinice aprige, Chaplin s-a antrenat în mânuirea unei game largi de arme, inclusiv săbii, arcuri și bețe de kali, o artă marțială originară din Filipine. Actrița a lucrat, de asemenea, la mișcările pelviene pentru a capta fluxul visceral al personajului.

Oona Chaplin face o comparație interesantă între regizorul James Cameron și bunicul ei, Charlie Chaplin, descriindu-i pe amândoi ca „genii care au împins limitele tehnologice ale cinematografiei pentru a explora inima și mintea umană”.

Înainte de filmări, echipa a petrecut zece zile în Hawaii. Chaplin a profitat de această oportunitate pentru a explora un vulcan, o experiență care a influențat interpretarea sa.

În prezent, Oona Chaplin locuiește într-o fermă din nordul Californiei, dedicându-se permaculturii și unui stil de viață mai lent. Actrița speră să revină în rolul lui Varang pentru al patrulea și al cincilea film Avatar, care ar urma să încheie saga.

Chaplin este cunoscută și pentru rolul Talisei Maegyr din sezonul trei al serialului „Game of Thrones”. Ea vede paralele între universurile „Game of Thrones și „Avatar”, ambele folosind genuri fantastice pentru a reflecta sistemele de putere și instinctele umane fundamentale.

Oona Chaplin poartă un nume încărcat de istorie, fiind numită după bunica sa, Oona O’Neill. Actrița își amintește cu afecțiune de bunica sa. Tatăl lui Oona este artistul chilian Patricio Castilla, iar mama sa este actrița Geraldine Chaplin. Această moștenire culturală diversă se reflectă în tatuajele sale, care includ motive geometrice Mapuche, onorând descendența sa indigenă sud-americană.

Istoricul Thierry Wolton îl leagă pe Ceaușescu de criza identitară a românilor: „Naționalismul este otrava absolută. Cei care au trăit sub comunism au fost modelați"
Exclusiv Interviu
Știri România 10:00
Istoricul Thierry Wolton îl leagă pe Ceaușescu de criza identitară a românilor: „Naționalismul este otrava absolută. Cei care au trăit sub comunism au fost modelați”
Noaptea generalilor. Cum a reușit gruparea de militari „Corbii", subordonată Moscovei, să se facă utilă la revoluție lui Ion Iliescu: operațiunea „teroriștii"
Exclusiv
Știri România 07:00
Noaptea generalilor. Cum a reușit gruparea de militari „Corbii”, subordonată Moscovei, să se facă utilă la revoluție lui Ion Iliescu: operațiunea „teroriștii”
Alexia Eram s-a despărțit în lacrimi de fratele ei la aeroport. Aris a plecat la Survivor: „Ești cel mai puternic psihic și fizic"
Stiri Mondene 11:46
Alexia Eram s-a despărțit în lacrimi de fratele ei la aeroport. Aris a plecat la Survivor: „Ești cel mai puternic psihic și fizic”
Ce spune Gabi Tamaș înainte de plecarea în Republica Dominicană, la „Survivor România" 2026. „Nu am mai fost pus în situația asta"
Stiri Mondene 11:44
Ce spune Gabi Tamaș înainte de plecarea în Republica Dominicană, la „Survivor România” 2026. „Nu am mai fost pus în situația asta”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
AUR atacă doi miniștri într-o zi: moțiunea simplă împotriva lui Radu Marinescu, dezbătută azi în plenul Camerei Deputaţilor, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu, în Senat
Politică 11:16
AUR atacă doi miniștri într-o zi: moțiunea simplă împotriva lui Radu Marinescu, dezbătută azi în plenul Camerei Deputaţilor, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu, în Senat
