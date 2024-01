De șapte ani, Romina Gingașu, originară din Călărași, trăiește o poveste de iubire cu Piero Ferrari, fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari. Omul de afaceri a fost recunoscut în final, fapt care i-a adus 10% din imperiul Ferrari.

Românca și Piero Ferrari s-au căsătorit în 2021, în Capri, Italia. La eveniment, surpriza cea mare a lui Piero Ferrari pentru mireasa lui a fost chiar unul dintre cei mai mari cântăreți internaționali, celebrul Al Bano. După eveniment, cei doi s-au stabilit în Italia, dar vin des și în România.

Acum, cei doi se află în București, unde vor lua parte astăzi la premiera filmului Ferrari, despre viața lui Enzo Ferrari. Înainte de eveniment, Romina Gingașu a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Cu zâmbetul pe buze, ea a pășit în platou.

„Este primul meu interviu live”, a recunoscut soția miliardarului Piero Ferrari, care, provocată de Cătălin Măruță, a spus că ținuta pe care o poartă în emisiune nu depășește 100 de euro.

„Sunt îmbrăcată foarte simplu astăzi. Am avut foarte multe întâlniri, am aterizat ieri, zbor foarte mult zilele acestea, am venit 11 ore din vacanță, că am fost și noi în vacanță de Crăciun și de Revelion, apoi am aterizat în Italia, am venit în România, apoi înapoi în Italia, apoi două zile la Londra, apoi zile în Elveția, la Davos și vedem mai departe. (…)

Recomandări Unii își dau viața pe front, alții își cumpără certificate de handicap și merg la sala de sport în mașini de sute de mii de euro. Apelul unui important jurnalist de la Kiev către ucraineni

95 de euro. Da, rochia mea este de pe AliExpress, 50 de euro, iar pantofii sunt Zara. Important este că eu mă simt bine, asta e cel mai important. Am avut întâlniri, am avut și alte interviuri și eu mă simt perfect așa. Deci spune 100 de euro, să nu fim chiar…”, a explicat Romina Gingașu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Românca a renunțat la un job important pentru Piero Ferrari

Întrebată de prezentatorul Cătălin Măruță cum a început povestea de iubire cu Piero Ferrari, ea a dezvăluit: „Păi, lucram pentru Bombardier și încercam să îi vând un avion privat lui Piero Ferrari, el m-a ignorat și m-a refuzat timp de aproape șase luni și m-a invitat la cină în final, el era singur, eu eram singură și așa ne-am decis să construim o viață și un cămin împreună, deși eu în acel moment aveam o ofertă foarte importantă la Paris, în vânzări de avioane militare și a trebuit să merg la acel interviu, am trecut interviul, mi s-a spus că de la întâi trebuie să fiu la Paris și am spus că nu pot. Am spus acelei companii că nu pot pentru că merg la Maranello, dar am ales cu inima și nu regret. Au trecut șapte ani. Noi pe 15 februarie sărbătorim șapte ani și nu regret nimic”, a zis Romina, care și-a și lăudat soțul.

Recomandări Cătălin Tolontan, ultimul articol în Libertatea: „Dacă așa veți hotărî, ne vom reîntâlni”

„El este un om inteligent, un om cald, un om bun, blând, suntem parteneri, ne susținem în orice probleme au fost și vor fi le ducem împreună și atunci lucrurile sunt mai ușoare”.

Romina Gingașu, întâmplare cu Piero Ferrari: „Atunci am zis: «ok, acum murim»”

Având în vedere că soțul ei deține acțiuni la Ferrari, Romina Gingașu a fost întrebată care a fost viteza cea mai mare cu care a mers. „Eram într-un Ferrari, condus de către Pierro. La un moment dat am văzut pe bord că am atins viteza de 270 km/h. Atunci am zis: «ok, acum murim!». Dar până la urmă totul a fost bine”, a dezvăluit ea, la Pro TV.

Romina Gingașu a mai spus că și ei îi place să conducă, dar nu atinge astfel de viteze. „Și eu conduc, dar nu mă aventurez așa. Mi se pare corect. În plus, noi trăim o viață modestă. Spre exemplu, cu Ferrari-ul mergem doar sâmbăta. Eu mă preocup mai mult de treburile mele”.

Urmărește-ne pe Google News