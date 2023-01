„Romina VTM” este filmul pentru care Selly a muncit din greu alături de întreaga echipă, dar și producția care a stârnit mari controverse încă de când a apărut în cinematografele din România. Nicole Cherry are rol principal în film, iar alături de ea mai joacă și Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean, Rareș Mariș, Costel Biju și Tzancă Uraganul.

Filmul a fost lansat în cinematografele din România la începutul lunii ianuarie, iar în doar trei săptămâni a ajuns la cifre record: încasări de două milioane de dolari și peste 320.000 de spectatori plătitori de bilet.

„Vreau să vă explic, pentru că este adevărat. Romina este locul 9 la încasări, de fapt, acum cred că a intrat pe 11, la filme lansate în anul 2023. Atenție! În anul 2023. Care e marea șmecherie? Până acum, în anul acesta, nu s-au lansat cine știe ce filme din alea de super mare buget, care să aducă oamenii în cinema. În continuare filmele care atrag cei mai mulți oameni la cinema sunt cele lansate anul trecut, cum ar fi Avatar 2. De asta noi avem această șansă de a fi atât de sus. Noi am lansat pe 2 ianuarie, probabil dacă te uitai pe 3 ianuarie, Romina VTM ar fi fost pe primul loc la nivel mondial ca încasări, pentru că noi am lansat primii. Informația este cât se poate de reală. Nu e un fake news. E vorba strict de filmele care s-au lansat anul acesta”, a explicat Selly pe Instagram.

Genul filmului este comedie/dragoste. În peliculă este vorba despre o poveste de dragoste pe ritmuri de pop și manele.

„Romina (Nicole Cherry), înfiptă și isteață cum e ea, încearcă să salveze terasa tatălui ei din Costinești. Ca să reușească, e nevoită să își confrunte toate fricile. În peripeția ei, ajunge să se îndrăgostească de Valentin (Rareș Mariș), un turist venit în vacanță la Costinești, cu planuri de a cânta la chitară pe pietonală pentru a câștiga un ban cinstit. Romina îl ajută pe Valentin să devină artist în toată regula, și, fără să își dea seama, Valentin ajunge să semene cam mult cu Gino (Bogdan DLP). Între Romina și Gino pare că a fost ceva la un moment dat, și asta îl face pe Valentin să devină gelos. Cei 3 sunt acompaniați de o gașcă foarte colorată, formată din Narcisa (Cesima Nechifor), Dana (Ana-Maria Guran), Mihai (Costi Max), Pamela (Cristina Pucean), Sebi (Yny Sebi), Bobby (Costel Biju) și Tzancă Uraganu. Va reuși Romina să salveze terasa tatălui ei și dacă da, la ce cost?”, este descrierea filmului pe site-urile cinematografelor.

Ministrul Culturii, despre filmul lui Selly

Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, a spus despre filmul produs de Selly: „Partea bună a fenomenului este că se întoarce lumea în număr mare în cinematografe pentru filme româneşti, dacă se întoarce pentru asemenea mesaje, este scăderea noastră, şcoli, părinţi, în a-i îndruma spre o zonă care îi sporeşte sufleteşte corect.”

Ce spune Selly despre filmul Romina VTM

Vloggerul este de părere că a fost și o doză de rasism în ceea ce privește filmul, dar și faptul că s-a spus că s-a lăsat multă mizerie în sălile de cinema după vizionarea peliculei. Gojira a declarat că a văzut aceeași mizerie, cu popcorn aruncat pe jos, și la Avatar 2.

„S-a pus accent pe ideea că se lasă mizerie la cinema, se face circ la cinema. Au fost două-trei cazuri de genul ăsta. S-a exagerat treaba asta, poate și dintr-un rasism, poate și dintr-un hate față de film. Realitatea e alta.

Văzând critica de la „Teambuilding”, care e un film superior față de Romina, cât s-a putut discuta din toate punctele de vedere, cât hate, Doamne ferește… Cât a putut lumea să-și piardă timp să își dea cu părerea. Eram acolo și am zis: stați să vedeți fratele vostru cu ce vine! Da, m-a ajutat controversa. Nu pot să zic neapărat că îmi place controversa. Pot să spun că, din experiența mea, am încercat să fac niște chestii super bine intenționate. Am încercat să spun chestii de impact, cu educația, cu la-la-la. Am fost mega-înjurat de o categorie de oameni care stau pe Facebook și urmăresc pagini de știri.

Pe mine mă interesează să fac bani din treaba asta. Romina, VTM are zero șanse de export”, a spus cu sinceritate Selly, care a fost invitat la podcastul lui Gojira.

