Roxana Ciuhulescu, despre depresia postnatală. „În două luni am dat jos 26 de kilograme”

„După prima naștere a fost o perioadă foarte grea în viața mea. Nu aș vrea să mă autovictimizez. Am depășit de mult acea perioadă, însă a fost foarte greu și asta datorită în special oboselii. Oricum, de felul meu sunt o persoană care doarme puțin. Țin minte că în 2008, când am născut pe 14 februarie primul copil, în maternitate nu am dormit absolut deloc, când am ajuns acasă, în primele zile, nu știu dacă am ciupit 15-20 de minute între alăîptări, drept pentru care oboseala și-a spus cuvântul. Cred că este principalul factor care duce la depresia postnatală. N-am realizat în prima fază că sufăr de depresie până când am vorbit cu pediatra copilului, care mi-a spus că este o chestie normală.

… Nu am avut timp să apelez la psihologi, eram preocupată doar de copil. Treaba asta a durat vreo trei luni de zile…

… De felul meu sunt o persoană care plânge foarte rar și foarte greu, nu sunt genul de smiorcăită. Atunci, însă, după cinci zile nedormite eram dărîmată fizic și mental. Și plângeam foarte des. Nu mai aveam nici poftă de mâncare. Eu am luat 24 de kilograme în prima sarcină. În două luni, am dat jos 26 de kilograme. Am slăbit enorm. de nesomn, oboseală, stres”, a povestit Roxana Ciuhulescu la emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.

Roxana Ciuhulescu este jurnalist auto de 19 ani și fostă vedetă PRO TV, unde a prezentat 13 ani emisiunea „Pro Motor”. Pasionată de sportul pe două și patru roți, prezentatoarea tv deține licențe de pilot și de navigator.

În 2017, Roxana Ciuhulescu a divorțat de primul soț, împreună cu care are o fetiță. Un an mai târziu, vedeta tv și-a refăcut viața alături de Silviu Bulugioiu, căruia i-a dăruit un băiețel.

Citește și:

Primele imagini cu Radu Mazăre după ce a aterizat în România. Fostul primar al Constanței a fost dus la Penitenciarul Rahova

Citește mai multe despre Roxana Ciuhulescu, depresie postnatală, dezvaluiri și nastere pe Libertatea.